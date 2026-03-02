Lo que necesitas saber: El Estadio Azteca albergará a 90 mil personas después de su remodelación

A 100 días de iniciar el Mundial que México comparte con Estados Unidos y Canadá, el Estadio Azteca, máximo símbolo del futbol mexicano, está aún lejos de terminar su etapa de renovación y de hecho los trabajos no estarán terminado para el 11 de junio, el día en que será sede de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo y del primer partido, entre México y Sudáfrica.

El Estadio Azteca cerró sus puertas en el mes de mayo de 2024 y desde entonces las obras de remodelación han avanzado lentamente durante 21 meses. El reto próximo es que esté en condiciones para albergar el partido de preparación de la Selección Mexicana, contra Portugal, un duelo que he generado un interés mediático como ningún otro por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro. ¡Siiuuuuu!

Avances de la remodelación del Estadio Azteca / Foto: @ollamaniprensa (Instagram)

¿Qué cambios se realizan en el Estadio Azteca para el Mundial?

Los principales cambios están pensados para el interior del estadio, que tenía capacidad para albergar a poco más de 83 mil espectadores. Tras los trabajos de remodelación, la capacidad se extenderá a 90 mil. En el exterior los principales trabajos tienen que ver con la parte estética.

Aumenta la capacidad para albergar a 90 mil aficionados

Reubicación de la zona de prensa

Reacondicionamiento del techo

Nuevas pantallas gigantes

Nuevos vestidores

Túnel de acceso a vestidores por la zona de las bancas

Nuevas butacas

El Estadio Azteca debió recibir mantenimiento desde hace muchos años

El 9 de febrero de 2026, Emilio Azcárraga, propietario del Estadio Azteca admitió que, a simple vista, los trabajos de remodelación no mostraban los avances prometidos. “Los constructores dicen que sí (van bien). Pero yo no veo que sus fechas sean las fechas”.

También admitió que parte de este proceso de remodelación a ritmo lento tienen que ver con que el Estadio Azteca requería mantenimiento constante “lo cual no se hizo durante muchos años”, por lo cual el inmueble no estará finalizado para el inicio de la Copa del Mundo.

Apenas el 9 de enero comenzaron los trabajos para la instalación de butacas y a 100 días del Mundial, se puede apreciar en imágenes compartidas en redes sociales que éstas no han sido instaladas en su totalidad.

Instalación de butacas en el Estadio Azteca / @@MexicoCity26

El miércoles 25 de febrero se difundieron imágenes de la instalación de membranas rojas en la parte superior del estadio. Para el jueves 26 se podía apreciar que ya estaban colocadas casi una decena de esas membranas, similares a las que se colocaron en el techo del Estadio GNP.

El proyecto de renovación del Estadio Azteca tiene estimada una inversión cercana a los 150 millones de dólares, y en este proceso se incluyen trabajados en la zona de accesos, sistemas de iluminación y seguridad, hospitalidad, conectividad y reubicación de los vestidores, por lo cual se tuvieron que demoler algunas gradas.

Así lucía la primera membrana instaladas en la parte superior del Estadio Azteca / @@MXESTADIOS

El templo del futbol mexicano tiene el tiempo encima

Los trabajos de remodelación de dividirán en tres etapas, de acuerdo con Azcárraga, y la primera de ellas terminará el 27 de marzo, un día antes del partido entre México y Portugal, el cual marcará la reinauguración del estadio, el cual volverá a cerrar sus puertas al finalizar el juego.

A partir de ese entonces comenzará una cuenta regresiva de 44 días para la segunda fase, en la cual se tendrían que hacer trabajos mínimos o detallados para que el estadio sea entregado a la FIFA el 11 de mayo, un mes de antes de la ceremonia de inauguración.

Para esa fecha, el estadio debe estar totalmente operativo para que FIFA pueda coordinar aspectos comerciales, hospitalidad, así como la organización de los cinco partidos agendas en esta sede, incluidos al menos dos juegos de la Selección Mexicana en la fase de grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.

Una vez concluida la Copa del Mundo se tiene pensando que continúen los trabajos de remodelación, entre ellos la modernización del estacionamiento.

Así quedaría el Estadio Azteca tras la remodelación / @@MXESTADIOS

