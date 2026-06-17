Lo que necesitas saber: Aunque habrá facilidades para algunos trabajadores, las actividades del sector público no se suspenderán por completo.

México por fin disputó su primer partido en el Mundial 2026… ahora el siguiente rival es Corea del Sur, encuentro que se disputará el 18 de junio en Guadalajara.

Pero ese no será el único partido que recibirá México durante la fase de grupos. En Guadalajara también se jugarán los encuentros entre Brasil y Haití el 19 de junio, además de Bélgica contra Irán el 21 de junio.

Mientras tanto, la CDMX volverá a convertirse en escenario mundialista el 24 de junio con el partido entre México y República Checa, además de recibir otros encuentros como Uruguay contra España el 26 de junio y Colombia frente a Portugal el 27 de junio.

México en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

CDMX y Jalisco suspenderá clases por partido de México vs. Corea del Sur

Apenas hace unas hora el gobernado de Jalisco informo que se suspenderían las clases el próximo jueves 18 de junio, cuando México se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, los estudiantes en el estado de Jalisco no tendrán que ir a la escuela.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana de Futbol”, informó el gobernador Pablo Lemus.

Tras todo esto, este 16 de junio se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que la suspensión de clases no solo aplicará en Guadalajara, sino también en la CDMX, donde se implementará los días 17 y 24 de junio debido a las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

¿Habrá actividades del sector público?

Eso sí, no se vayan a emocionar de más. Pues aunque habrá facilidades para algunos trabajadores, las actividades del sector público no se suspenderán por completo.

De acuerdo con el decreto, el 17 de junio en la CDMX los trabajadores del Gobierno federal laborarán de manera presencial hasta las 15:00 horas y posteriormente continuarán sus actividades bajo la modalidad de home office. Para el 24 de junio en la capital y el 18 de junio en Guadalajara, el teletrabajo deberá aplicarse durante toda la jornada.

Además, las autoridades también exhortaron a las empresas privadas a facilitar el trabajo a distancia o implementar esquemas flexibles para sus trabajadores durante esas fechas, con el objetivo de reducir la movilidad y evitar complicaciones por la llegada de miles de aficionados.

Sin embargo, estas medidas no aplicarán para todas las personas. El decreto contempla excepciones para quienes laboran en sectores considerados esenciales, como salud, seguridad, aduanas, infraestructura crítica y los servicios relacionados con la operación del Mundial.

Y es que, además de los partidos dentro de la cancha, las ciudades sede también se están preparando para el reto de recibir a miles de aficionados sin que la movilidad termine convirtiéndose en otro rival complicado.