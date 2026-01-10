Cómo funcionará el registro de líneas de celulares y cuáles serán desactivadas en 2026

Lo que necesitas saber: A partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas de celulares deberán estar vinculadas a una persona física o moral.

Por acá les dejamos información importante y útil porque tarde o temprano este registro aplicará para todos los mexas con celular: resulta y resalta que a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas móviles (de teléfonos celulares) deberán estar vinculadas a una persona física o moral.

¿La razón? La idea es que cada línea de telefonía móvil abandone el anonimato para evitar delitos como la extorsión, de acuerdo con el gobierno de México.

Cómo funcionará el registro obligatorio de líneas de celulares

El 9 de diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) —que reemplazó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones— publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas para la identificación de líneas telefónicas móviles.

O sea, las reglas para que todo mexa o empresas vinculen sus datos a su línea de teléfono celular.

De no hacerlo, aquellas líneas de los celulares que no estén vinculadas o permanezcan en el anonimato serán suspendidas.

Por cierto, la CTR dio chance de aquí al 8 de enero para que las compañías de telefonía móvil informen a sus clientes de este registro, casi casi obligatorio porque de no hacerlo, la línea será desactivada.

Requisitos para el registro de celulares

Ok, para personas físicas lo que se necesita para vincular sus datos a sus líneas de celulares es:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte), además de la CURP.

Y para personas morales:

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

¿Cómo?

En el caso de hacerlo de manera presencial

La CTR dice que para el registro presencial debemos lanzarnos a un centro de atención del proveedor del servicio de telefonía móvil contratado y presentar la INE u otra identificación oficial.

Ahí, el proveedor debe hacer todo el proceso de validación, darnos un folio y seguir con los servicios contratados.

Y a la distancia o en línea

Se supone que los proveedores tienen que enviar un mensaje SMS, correo o en las mismas apps para que la gente entre la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles con la leyenda:

“PARA PODER UTILIZAR TU LINEA DEBES VINCULARLA INGRESANDO A: <Enlace>.”

Ojo, en las dos formas de vincular los datos, no darán chance de hacer ooootro registro hasta que el primero llegue a su fin.

¿Eso qué quiere decir? Que en teoría una persona sólo podrá contar con una línea, al menos eso indica el DOF.

¿Qué pasa si cambio de compañía?

Hay que hacer de nuevo tooooodo el proceso. El usuario deberá registrar su número telefónico en la plataforma del nuevo proveedor.

Eso sí: para hacerlo es necesario que sí o sí termine el contrato. Es decir, debe esperar a la conclusión del contrato antes de pactar uno nuevo con una empresa distinta, lo que podría hacer engorrosa la migración o el cambio de número telefónico.

Ya había un programa piloto

Entre diciembre y octubre el gobierno de México —a.k.a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital— arrancaron con un programa piloto en el que para obtener el servicio de distintas compañías era necesario activar y usar una tarjeta SIM para hacer la vinculación.

Y dicen que esto se parece al proceso del servicio de pospago de telefonía móvil.

¿Quién cuida los datos personales?

El resguardo de los datos personales quedará en manos de las mismas compañías de servicio de telefonía móvil.

La Ley de Telecomunicaciones

Todo esto sale de la Ley de Telecomunicaciones aprobada en 2025 que establece que toda línea de teléfono celular debe ser identificable, ahí la razón de la vinculación de los datos de un usuario.

El objetivo es evitar delitos como la extorsión, al menos eso dijo el gobierno de México.

Sin embargo, para especialistas y activistas en derechos digitales esta ley entró dentro de una serie de iniciativas para armar una red de vigilancia masiva a través de distintas plataformas y que, además, vulnerarían los datos personales.

Por lo pronto, acá les dejamos el enlace al DOF por si quieren echarle un buen ojo o la recomendación de acercarse a sus proveedores de telefonía celular para aclarar cualquier otra duda.

¿Por qué deberías esperar para registrar tu línea?

Claro, en el papel suena muy bonito eso de que todo estará protegido ante la Ley, el problema es que vivimos en un país donde no todo mundo respeta la Ley.

Igual y sería buena idea esperar un poco para registrar tu línea mientras se solucionan los problemas obvios que irán saliendo poco a poco. Y sí, lo decimos porque ya se destapó que una compañía tiene un serio problema de vulnerabilidad que expone los datos personales de todos sus usuarios a cualquiera.

AQUÍ te contamos todo al respecto, pero por eso quizá no debas apresurarte. Recuerda que son 120 días a partir del 9 de enero para hacer tu registro.