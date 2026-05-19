Lo que necesitas saber: En redes sociales ya comenzó el debate sobre cuánto tiempo tardarán en mantenerse limpios o en terminar vandalizados.

Los preparativos para el Mundial 2026 continúan y entre arreglos en vialidades, mejoras al Metro de la CDMX, pintura morada y ajolotes por toda la ciudad, ahora también llegaron los baños inteligentes. Sí, leíste bien, baños públicos inteligentes y aquí te contamos lo que sabemos hasta ahora.

La Ciudad de México será sede de algunos partidos del Mundial, por lo que se espera una gran afluencia tanto de turistas extranjeros como de mexicanos que viajarán para asistir a los encuentros.

Ante esto, el gobierno capitalino comenzó a instalar baños públicos en algunas de las zonas más turísticas y transitadas de la ciudad.

Hasta el momento se han colocado siete de estos módulos en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de baños similares a los que suelen utilizarse en varias ciudades europeas, especialmente en lugares turísticos con gran flujo de personas.

Eso sí, estos baños no serán gratuitos. Según las instrucciones visibles en los módulos, podrán utilizarse mediante una tarjeta que venderá el gobierno de la CDMX o también pagando con tarjeta de crédito o débito.



Foto: captura de pantalla Milenio

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el costo ni de la tarjeta ni del acceso, aunque se espera que esa información se revele en los próximos días.

Algo que llamó bastante la atención es que los baños tienen impresos ajolotes en el exterior, siguiendo la misma estética que se ha visto recientemente en distintos puntos de la ciudad rumbo al Mundial 2026.

Pero más allá del diseño, estos módulos destacan por incluir varias funciones tecnológicas, entre ellas, limpieza automatizada, sensores de entrada y salida que activan la limpieza al terminar cada uso, ahorro de agua, acceso más amplio y moderno, además de sistemas pensados para reducir vandalismo y facilitar el mantenimiento.

Todo esto forma parte del proyecto de modernización que busca impulsar la CDMX antes de recibir a miles de visitantes durante el Mundial.

Y aunque a muchas personas les pareció buena idea contar por fin con más baños públicos en la ciudad, en redes sociales ya comenzó el debate sobre cuánto tiempo tardarán en mantenerse limpios o en terminar vandalizados.

¿Y tú entrarías a uno de estos baños inteligentes?