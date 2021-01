Encargada de vacunación universal asegura que renunció por estrés, no por desacuerdo con gobierno federal

Aunque en la conferencia en que se dio a conocer la renuncia de la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia (CeNSIA) se dijo que renunció por “razones personales”… pues no desapareció la duda sobre si realmente fue por eso o por lo que se manejó: desacuerdo en cómo el gobierno federal lleva el plan de vacunación contra el COVID-19.

Pues bien, para que no quede duda, que no, que no (y seguramente ni así), la propia Miriam Esther Veras (nombre de la ahora exfuncionaria), aseguró en entrevista que, efectivamente, le dijo adiós a la titularidad del centro que lleva la vacunación universal del país (y con ello, buena parte de la vacunación contra el coronavirus), por motivos de salud: mucho estrés, señaló.

“Es por salud, me recomendaron disminuir el estrés”, aseguró la exdirectora del CeNSIA) en conversación con el portal de investigación periodística, Animal Político. “Mi relación con el Estado sigue siendo buena y agradezco a Hugo (López Gatell) que me haya apoyado siempre”, agregó.

En la conferencia que la 4T ofreció en Palacio Nacional el pasado domingo 17 de enero, el director general de Promoción de Salud, Ricardo Cortés, anunció la salida de la directora del CeNSIA, centro cuya actividad (una de muchas) es el diseñar e implementar las estrategias y políticas relacionadas con campañas de vacunación. Según el funcionario, Veras Godoy dejó el cargo por “motivos meramente personales”.

“Trasciende que no estaba ya de acuerdo con el plan (de vacunación contra el COVID-19), doctor. ¿Esto es real?”, cuestionó la reportera a Ricardo Cortés.

“No es real, todos estábamos muy entusiasmados, estamos entusiasmados en el trabajo que se está realizando (…) no es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el Programa de Vacunación Universal, pero no es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna (…) No está en desacuerdo, ni con la vacuna ni con el operativo ni con nada, la doctora tomó esa decisión, pero sin estar en desacuerdo con nada”, aseguró el funcionario.

La especulación sobre la salida de Veras Godoy por desacuerdos con el operativo que el gobierno federal lleva a cabo para aplicar la vacuna contra el COVID-19 se avivó por las críticas a éste, sobre todo por la forma de distribución y aplicación, la cual los últimos días se ha visto empañada por la inmunización de los llamados “servidores de la nación”… y de funcionarios que no respetan su lugar en la fila… y por el asunto de la negativa a vacunar a médicos de hospitales particulares… y por el asunto del retraso de las vacunas de Pfizer.

En Italia se suicidó uno de los jefes del proyecto de vacunación contra COVID-19

Lo que es cierto, es que el hacerse cargo de un programa de vacunación, en este momento, no es cualquier cosa. Como ejemplo está lo sucedido en Italia, donde el jefe de vacunación contra el COVID-19 de la región de Calabria, Lucio Marrocco, se suicidó.

De acuerdo con medios internacionales, Marrocco sufría depresión, condición que se agravó en los últimos días, debido a la presión derivada de enfrentar la pandemia. No resistió más y acabó tirándose desde el balcón de su apartamento.