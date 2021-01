Lo que sabemos del retraso de vacunas Pfizer, COVAX y la petición de la ONU

Nuevas confusiones, enredos y complicaciones se presentaron en la llegada de las vacunas en México. Cuando el mundo entero enfrenta un momento crítico en la lucha contra la pandemia, en nuestro país se retrasaron algunas dosis de la inmunización de Pfizer y la situación se está poniendo… interesante, por decirle de algún modo.

Esta demora, según señaló el presidente, se debe a una petición de la ONU para que todos los países —sin importar el estatus económico— tengan acceso a la vacuna.

Esta decisión llega en un punto rarísimo para la humanidad: donde los ideales de colaboración internacional se enfrentan al extraño fenómeno conocido como “nacionalismo de vacunación. En el caso de México la situación reciente ha provocado bastantes polémicas y sobre todo, muchas dudas sobre el futuro del plan de vacunación.

¿Qué pidió la ONU? ¿Cuántas vacunas van a llegar? ¿Qué va a suceder en las próximas semanas? Acá te contamos todo lo que sabemos del retraso de la vacuna de Pfizer, las peticiones internacionales y lo que le espera a nuestro país.

Primero, lo básico

De esta noticia, como muchas cosas en México, nos enteramos por las declaraciones del presidente.

“La ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro o los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso”, señaló López Obrador.

Esto quiere decir que México recibirá menos vacunas de las que tenían planeadas para estos primeras semanas, pero serán recuperadas en un plazo más largo.

Empieza el gato encerrado

Hasta ese momento todo parecía muy razonable: una propuesta de colaboración internacional, la búsqueda de equidad, buenas causas y diálogo abierto con una farmacéutica. Sin embargo, se apareció el gato encerrado.

Resulta que Pfizer anunció retrasos en la entrega de sus vacunas… pero por razones completamente diferentes.

El laboratorio estadounidense anunció que esta demora se debe a que está haciendo mejoras en su capacidad. De acuerdo con Reuters, le avisaron a todo el continente europeo que iban tarde, pero que se iban a reponer: andan ampliando su producción de 1.3 mil millones de vacunas al año a 2 mil millones.

De acuerdos con la ONU, ni sus luces.

Entonces, ¿qué dijo la ONU?

Que Pfizer no mencionara ningún acuerdo, no significa que la ONU se quedara calladita. De hecho, António Guterres, su secretario general, sí hizo una petición mundial para que los países más ricos no se apañaran con las vacunas.

“La ciencia está teniendo éxito, pero la solidaridad está fallando”, señaló el portugués.

Ver en YouTube

En su mensaje —que pueden escuchar aquí arribita— le pide, literalmente, a los países del mundo que compartan sus dosis sobrantes de vacunas. Además, hizo una petición para que los laboratorios y los desarrolladores de la vacuna colaboren en el mecanismo COVAX.

¿Dato curioso? Aunque han tenido pláticas, Pfizer no forma parte del catálogo internacional de COVAX.

El mecanismo COVAX y Pfizer

El mecanismo COVAX es el resultado de una colaboración única: un friego de naciones le entraron con lana para financiar la creación de una vacuna y asegurar que fuera accesible para todos los países sin importar su economía.

México, por supuesto, le entró al asunto. De hecho, desde las arcas nacionales se hizo una transferencia de 159 millones de dólares.

Aunque el mecanismo COVAX es una idea increíble que puede echarle la mano al mundo entero y para nuestro país representa la oportunidad de conseguir 51 millones de dosis, la realidad es que la vacuna de Pfizer no figura en su portafolio.

En su actualización de diciembre 2020 solamente tenían aseguradas vacunas de AstraZeneca, Sanofi/GSK y Janssen.

Además tienen registradas 9 candidatas más en su portafolio. Hablamos de las desarrolladas por Clover, Curevac, Inovio, Instituto Pasteur, Moderna, Novavax, SK Bioscience, Universidad de Hong Kong y la Universidad de Queensland.

Las vacunas de Pfizer no se encuentran en esta lista.

¿Y qué pasará con las vacunas de Pfizer en México?

Más allá de que las razones sean escabrosas o las declaraciones presidenciales se vean con más duda que confianza, lo importante acá es cuántas y cómo llegaran las vacunas a México.

Esto fue lo que dijo la Secretaría de Salud en la conferencia de prensa vespertina cuando les preguntaron.

En resumen: las próximas tres o cuatro solicitudes, las que ya estaban planeadas, llegarán sin broncas y cada una representa más de 400 mil dosis. Después de eso comenzarán a bajar. “¿Cuántas menos van a llegar? No lo tenemos definido”, señaló el Dr. Ricardo Cortés.

Ver en YouTube

Llegarán menos vacunas de Pfizer, pero no se sabe exactamente cuántas menos.

¿Un punto interesante? El gobierno mexicano promete que Pfizer no es nuestra única canasta con huevos y otros laboratorios mundiales tienen acuerdos para traer sus vacunas a México. De hecho, una vuelta por el mecanismo COVAX y verás que nuestro país tiene acuerdos con:

AstraZeneca (150 millones)

Curevac (35 millones)

Sputnik V (32 millones)

Janssen (22 millones)

Moderna (39 millones)

Novavax (10 millones)

Sinovac (35 millones)

CanSino (35 millones)

Entonces, pues en esas vamos con la importantísima inmunización en México. De acuerdo con el plan de vacunación presentado por el gobierno federal —y repetido en declaraciones presidenciales—, para finales de marzo estarán vacunados todos los adultos mayores del país.