César Duarte reaparece en redes… para apoyar a candidata del PAN en Chihuahua

Por si no fuera suficiente con las acusaciones de ser una de las beneficiadas de la llamada “nómina secreta de César Duarte”, Maru Campos ahora tuvo que aguantar la cábula que desencadenó un tuit aparecido en la cuenta Twitter del exgobernador de Chihuahua.

Luego de casi cinco años de no moverle nada a su cuenta Twitter, César Duarte dijo “a ver, pásenme mi cel, que me voy a echar un tuitazo”… y, aunque casi de inmediato lo borró, no faltaron los que hicieron la captura de pantalla de rigor. Así, quedó para la posteridad el apoyó expresado por el exmandatario hacia la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos.

En el mensaje atribuido a Duarte, se indica que si Maru Campos gana la elección de Chihuahua, el Estado vivirá el restablecimiento de la justicia… ya saben, porque el exgober dice que está siendo perseguido por asuntos políticos… lo mismo que la candidata del PAN.

¿Y si fue César Duarte o lo hackearon?

De acuerdo con Animal Político, la defensa del exgober de Chihuahua negó la autenticidad del mensaje… pese a que, pues ahí estuvo, colgado en la cuenta oficial.

Al respecto, el abogado de César Duarte acusó que se trató de un movimiento realizado con toda la intención política posible… que para desacreditar el trabajo que ha hecho para defender al exgobernador.

“Eso está beneficiando a alguien en particular, no es a nosotros no es al exgobernador, tiene un tinte de carácter electoral”, expresó la defensa de César Duarte, la cual se negó a acusar a alguien directamente… pero sospecha que se trató de alguien que tiene el suficiente poder económico y político como para andar de cábula en redes.

El mensaje de César Duarte le llega a Maru Campos luego que la candidata de la coalición PRI-PRD, Graciela Ortiz, aceptó que no tiene las mejores probabilidades de ganar en las votaciones… por ello, propuso unir fuerzas con la panista.

“Por ese bien de Chihuahua, porque quiero que a todos nos vaya bien, es que planteó esta posibilidad de unión entre los tres partidos, para que no permitamos que llegue Morena a Chihuahua”, señaló Ortiz… aclarando que no está declinando por Maru Campos… pero sí pide votar por ella, por estar mejor posicionada en las encuestas.