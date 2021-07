China rechaza plan de OMS para segunda fase de investigación sobre origen del COVID-19

Para las autoridades de China, con una vez es más que suficiente… así que no dejarán que representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vuelvan a echar ojo en su territorio para intentar determinar el origen de la pandemia.

Lo anterior fue dado a conocer ayer. De acuerdo con Reuters, los de la OMS querían acabar de salir de dudas respecto a la idea de que el virus del SARS-CoV-2 (es decir, el que causa el COVID-19) salió de un laboratorio… pero, pos no se va a poder.

“No aceptaremos tal plan de rastreo de orígenes ya que, en algunos aspectos, ignora el sentido común y desafía la ciencia”, señaló a reporteros Zeng Yixin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China (NHC).

Desde hace unos días, la OMS planteó la posibilidad de llevar a cabo una segunda fase de la investigación para determinar el origen del COVID-19… claro, esto sería realizado en China, en cuyo territorio se encuentra la provincia de Wuhan, considerada cuna del virus.

Recordemos que, en un primer intento, la banda de la OMS se lanzó a China para inspeccionar el mercado de Wuhan, así como para checar bien los registros de la pandemia… resultado de esa investigación, se concluyó que el virus tiene un origen no del todo claro… pudo originarse por zoonosis directa, por transmisión a través de un huésped (o animal intermediario)… o también por una cadena de frío o alimentaria… y, claro, se dejó abierta la posibilidad de que pudo nacer por un accidente de laboratorio.

“En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado la fuente del virus y debemos seguir a la ciencia y no dejar piedra sin remover”, señaló a finales de marzo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El tema se había dejado en pausa… pero el propio Tedros lo volvió a reavivar hace unos días, cuando advirtió que hay una gran probabilidad de que surjan y se propaguen nuevas y, posiblemente, más peligrosas variantes del COVID-19.

Por lo anterior, el director de la OMS reiteró que es necesario conocer el origen del SARS-CoV-2. “Necesitamos saber qué pasó para evitar la siguiente [pandemia] (…) Revisar lo que ocurrió en los laboratorios [en China] es importante, y necesitamos información directa sobre la situación de esas instalaciones antes de la pandemia y en el comienzo de ella“.