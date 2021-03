OMS pide más investigaciones sobre el origen del COVID-19, tras trabajo en China

A un año de que la OMS considerara al COVID-19 como una pandemia y tras la visita que realizó un equipo de expertos a China, la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados de la primera investigación en torno al origen de este coronavirus. Y por lo pronto, todas las hipótesis siguen abiertas.

Así lo dijo el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, al explicar que aún no existe una conclusión sobre el origen del COVID-19, aunque reconoció que este primer informe —realizado por expertos en China— es un gran avance para comprender qué sucedió, ¿cuál fue la fuente del COVID-19?

The report of the international expert team studying the #COVID19 virus origins in a Wuhan field visit was published today: https://t.co/iTO4vtJ8iV@DrTedros calls for further studies, data on the virus origins & reiterates that all hypotheses remain open https://t.co/DXF9Vyv3eG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2021