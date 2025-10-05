Lo que necesitas saber: El grupo Blue Sky Rescue del Tíbet ha logrado salvar a 350 personas, aunque cientos más se encuentran bajo la nieve.

Como si de una película se tratara, tras una fuerte tormenta de nieve en el Monte Everest, cerca de mil personas quedaron atrapadas en las alturas. Equipos de rescate han trabajado todo este fin de semana para salvar a todas las personas posibles.

Alpinistas atrapados en el Everest // X:@LW_WorldNews

Cientos de personas atrapadas en el Monte Everest por tormenta de nieve

Este fin de semana, una intensa tormenta de nieve en región del Tíbet ha hecho que rescatistas trabajen a contrarreloj en el Monte Everest para salvar a cerca de mil personas que quedaron atrapadas en la montaña más alta del mundo.

La tormenta comenzó desde el viernes y, aunque se suspendió de manera inmediata el acceso al Everest, las más de 900 personas que ya se encontraban en la montaña quedaron bajo la nieve.

Debido a la altitud y que el clima continúa empeorando, los trabajos de rescate se han complicado. De acuerdo con medios locales, el grupo Blue Sky Rescue del Tíbet ha logrado salvar a 350 personas, aunque cientos más se encuentran bajo la nieve.

Alpinistas atrapados en el Everest // X:@LW_WorldNews

Nepal implementa medidas para evitar estos incidentes

Debido a que estos incidentes suceden con regularidad, este año Nepal implementó nuevas regulaciones para evitar los accidentes. La principal medida fue limitar la cantidad de permisos para escalar el Everest.

Y es que desde hace ay algunos años, este turismo de aventura se ha vuelto cada vez más popular… aún y cuando expertos han advertido sobre los riesgos que esto implica.