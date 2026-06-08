Lo que necesitas saber: Hasta ahora no existe certeza de que todas las manifestaciones se lleven a cabo, ya que la situación podría cambiar de un momento a otro.

A pocos días de la inauguración del Mundial, la CDMX podría convertirse en un auténtico caos. Y es que diversos grupos de manifestantes planean salir a las calles para protestar en distintos puntos de la ciudad.

Lo que muchos temen es que estas movilizaciones, sumadas a la inauguración del torneo, terminen por colapsar la capital y darle un dolor de cabeza a más de uno.

Sin embargo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya salió a dar algunas declaraciones al respecto que han dejado varias dudas en el aire.

Y es que no solo se esperan cierres viales alrededor del Estadio Ciudad de México, los cuales abarcarán un perímetro de al menos dos kilómetros por motivos de seguridad.

Vialidades cerradas Avenida del Imán Circuito del Estadio Azteca.

Vialidades con un cierre parcial: Paseo de los Deportes Calzada Acoxpan Cafetales Viad Tlalpan

Acceso restringido Av. Río Churubusco Calz. Tlalpan Eje 3 Oriente (Av. Canal de Miramontes)



Foto: @MonitoresMultim

Por otro lado, distintos grupos de manifestantes tienen previsto salir a las calles el próximo jueves 11 de junio para visibilizar sus causas.

Estas son algunas de las movilizaciones previstas

Madres buscadoras: partirían desde Avenida Insurgentes, a la altura del Estadio Olímpico.

partirían desde Avenida Insurgentes, a la altura del Estadio Olímpico. Trabajadores de la educación: iniciarían su movilización en Anillo Periférico, en la zona de San Jerónimo.

iniciarían su movilización en Anillo Periférico, en la zona de San Jerónimo. Pensionados de CFE y Pemex: saldrían desde Anillo Periférico, cerca del Hospital Picacho.

saldrían desde Anillo Periférico, cerca del Hospital Picacho. Organizaciones transportistas: comenzarían en la zona de Vaqueritos.

comenzarían en la zona de Vaqueritos. Organizaciones campesinas: partirían desde Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.

partirían desde Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte. Trabajadores de la salud: iniciarían su recorrido desde Avenida del Imán, en el Parque Cantera.

iniciarían su recorrido desde Avenida del Imán, en el Parque Cantera. Otros colectivos: se concentrarían en Avenida Santa Úrsula para sumarse a las movilizaciones.

Foto: @JTejado

De acuerdo con las convocatorias que circulan en redes sociales, todos estos grupos tendrían la intención de concluir sus movilizaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Sin embargo, hasta ahora no existe certeza de que todas las manifestaciones se lleven a cabo, ya que la situación podría cambiar de un momento a otro.

Pero, ¿qué ha dicho hasta ahora Clara Brugada?

Este lunes 8 de junio, tras concluir una reunión con el Gabinete de Seguridad, la jefa de Gobierno habló sobre el tema. Aunque también destacó la entrega del Jardín Flotante de Tlalpan y otras obras de movilidad, hizo mención de las posibles afectaciones durante el Mundial.

Ante ello, Brugada reconoció que existen movilizaciones en la ciudad, pero aseguró que las autoridades garantizarán la seguridad y la movilidad durante el evento. “Hay presencia de movilizaciones, pero garantizamos seguridad y movilidad para el Mundial”, declaró.

La mandataria capitalina también señaló que existe coordinación entre distintas dependencias para mantener el orden durante el arranque del torneo y facilitar los traslados de asistentes, trabajadores y habitantes de la ciudad.

Sin embargo, muchos se hacen la misma pregunta ¿de verdad se podrá garantizar la movilidad?

Con los cierres previstos alrededor del estadio y las distintas manifestaciones anunciadas para ese día, usuarios en redes sociales ya anticipan complicaciones para desplazarse por la ciudad.

Por ahora queda esperar para ver qué sucede. Pero ojito, si tienes que llegar al trabajo o simplemente cruzar la ciudad ese día, procura salir con muchooooo tiempo.