Lo que necesitas saber: El gobierno de la Ciudad de México ofreció un apoyo solidario para las familias de las víctimas, entre 20 mil y 50 mil pesos... y dice que empresa dueña de pipa debe hacerse responsable.

Como influencer vendiendo una idea muy cab%&/ona, la jefa del gobierno de la CDMX dice que mucha gente le ha preguntado a dónde puede ir a donar para las víctimas de la explosión de la pipa de gas… fue así que se le prendió el foco y decidió crear este “comité de Solidaridad”.

La ayuda no es de un momento… víctimas tendrán consecuencias a lo largo de sus vidas

En conferencia de prensa, Clara Brugada anunció la creación de un “Comité de Solidaridad”, el cual se encargará de recibir y administrar donativos (monetarios, claro) que la gente desee enviar a las víctimas de la explosión del pasado 10 de septiembre en el puente de la Concordia, en Iztapalapa.

“Como sabemos, no sólo es una ayuda de un momento, sino que tendrán consecuencias a lo largo de sus vidas”, explicó la jefa del gobierno capitalino… que, por cierto, hasta el momento no ha dicho nada respecto a quiénes son los responsables de la explosión y de qué forma resarcirán el daño provocado.

Mostrando que apenas es una idea que le nació, Brugada dice que el comité contará con representantes de la UNAM, la ONU, Cruz ROja… “personalidades” que ahí verán dónde abren la cuenta bancaria y cómo distribuyen el varo.

Y los responsables de la explosión de la pipa de gas… ¿de qué se harán cargo, entonces?

A las pocas horas de la explosión de la pipa de gas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la empresa dueña de la pipa de gas, Transportadora Silza, S.A de C.V, operaba sin los permisos de la actividad de semirremolque con el que debía contar.

Además de lo anterior, las autoridades acusaron que Silza no había ingresado ninguna solicitud de póliza de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental. Las que tenían, vencieron en junio pasado.

Silza no negó los señalamientos de la ASEA… sin embargo, anunció que asumiría su responsabilidad social y legal con las víctimas de la explosión de la pipa de gas. Y, bueno, aunque las autoridades aseguraron que la empresa no contaban con póliza, ésta señaló que ya había activado tres.

Una de responsabilidad civil, la cual cubre daños a terceros, daño moral y daños ecológicos; otra por conceptos de responsabilidad civil a terceros… y una más que cubre la responsabilidad civil de transportistas. Todas vigentes.

Pero cuál… de acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas, ni Silza ni las aseguradoras que mencionó en su comunicado se ha acercado para ver de qué manera se harán responsables, como habían dicho.

Sobre lo anterior, Clara Brugada no mencionó nada… y su gobierno se quedó corto con los “apoyos” de 20 y 50 mil pesos que anunció hace unos día. Por eso, según parece, serán necesarios los donativos… y estos serán administrados por el Comité de Solidaridad…