Lo que necesitas saber: Clara Brugada aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México repartirá apoyo económico a los afectados por las inundaciones en Iztapalapa.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que se entregarán varios apoyos las familias que sufrieron daños y perdidas durante las recientes inundaciones en Iztapalapa.

Eso no esto, según Clara, ya tienen muy claro qué tipo de obras son necesarias para mitigar las inundaciones en la zona. Por ejemplo, sustituir las redes de drenaje o construir colectores que den salida. Ahora la pregunta es ¿Cuándo empezarán a trabajar en dichas obras?

Clara Brugada promete apoyo a afectados por inundaciones en Iztapalapa

De acuerdo con Clara Brugada, las personas que se vieron seriamente afectadas por las inundaciones en Iztapalapa podrán recibir un apoyo económico para la reposición de sus bienes.

Se realizará un censo en la zona afectada para identificar el problema en general y el que sufrieron de forma individual. Además se activará el seguro de daños para que los pagos en efectivo se realicen lo más pronto posible.

También se distribuirán colchones y algunos otros enseres domésticos para aquellas personas que se quedaron sin un lugar dónde dormir. “El apoyo será directo, por domicilio, sin intermediarios, y también se considerará a los negocios afectados”.



Clara Brugada en Iztapalapa / Jefatura de Gobierno

¿Cuál es el plan de Clara Brugada para detener las inundaciones en Iztapalapa?

Iztapalapa es una de las zonas de la Ciudad de México que más sufre en temporada de lluvias. Casas, negocios y hasta escuelas terminan debajo del agua, un problema que han tenido durante varios años y del que no ven una solución.

Sin embargo, Clara Brugada ya identificó las obras necesarias para disminuir las inundaciones. Dice que es necesario sustituir algunas redes de drenaje, también construir algunos colectores que den salida al agua de forma correcta. Será cuestión de coordinar las obras con el gobierno federal y el Estado de México.

“Tenemos muy claro el conjunto de obras para estar mitigando las inundaciones obras, que tienen que ver con sustituir redes de drenaje o construir colectores que den salida u obras mayores que se tendrán que hacer con el Estado de México y con apoyo del gobierno federal para canalizar aguas a lugares donde puedan tener el desfogue adecuado”. Explicó Brugada.

Aunque lo verdadero importante, es llevar a cabo el plan en tiempo y forma, y no esperar a que las familias en Iztapalapa vuelvan a quedar bajo el agua para actuar.