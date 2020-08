Pide Sheinbaum no ir a plazas el 15 de septiembre: “Será un acto simbólico”

Con tanto que ha salido de la boca de AMLO, se podría pensar que la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, le está llevando la contra. Pero ella dice que no. Sólo será necesario que se oficialicen las formas en que se celebrará el 15 y 16 de septiembre para que vean que es cierto.

A tres semanas de que se grite “¡Viva México!”, Claudia Sheinbaum señaló que ella y los alcaldes de la CDMX están en la posición de no realizar ningún tipo de festejo masivo en las plazas públicas de la Ciudad de México. Incluyendo el Zócalo, donde se prevé que AMLO encabezará la ceremonia del Grito de Independencia.

“Creo que el presidente de la República ya anunció… y si no, anunciará próximamente el esquema: no estamos pensando en ningún evento masivo, ni mucho menos. Simplemente un acto simbólico que tiene que ver con el Grito. Nos vamos a reunir con alcaldes y alcaldesas para que sea un evento similar”, señaló la jefa de gobierno de la CDMX, luego de encabezar un acto de gobierno realizado en Xochimilco.

Informa Sheinbaum que habrá una instalación en el Zócalo

Aunque según no va a haber ni maíz para festejar el 15 de septiembre, la reportera le preguntó a Sheinbaum por qué entonces se tiene acordonada la zona del Zócalo capitalino. Según la jefa de gobierno, aunque no habrá festejos y se está pidiendo a la gente no acudir a ninguna plaza pública, incluyendo la plancha del Zócalo, en ésta habrá una instalación y es por eso que no se permite el acceso.

¿Para quién o qué? Pues eso no lo dijo la Sheinbaum. Entonces, habrá que esperar a que AMLO dé los detalles. Quizás tenga que ver con la forma en que dará el grito de Independencia, para que no se vea tan triste, nomás acompañado por 500 güeyes con antorcha en mano.

Respecto a si montarán operativos para ponerle su “estate quieto” a la gente que intente echar el Grito, Claudia Sheinbaum dijo que eso nomás lo hacen con vendedoras de tacos de canasta… digo que considera que no será necesario, ya que , ya que se ha visto que la gente hace caso de las medidas para la evitar propagación del coronavirus.

“Van a hacer caso: eso ha pasado en la Ciudad. El logro de ir bajando la cadena de contagios a pesar de que se haya abierto la actividad económica tiene que ver con la participación ciudadana y así van a participar el 15 y 16”., concluyó Sheinbaum.

Seeee, un buen de caso…