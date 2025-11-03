Lo que necesitas saber: Tras el asesinato de Carlos Manzo se dio una manifestación que llegó hasta el palacio de Gobierno de Michoacán.

El de Carlos Manzo ha sido uno de los de asesinatos de alto impacto que más reacción e indignación ha causado (en las últimas semanas) y, como se esperaba, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el hecho… aunque no de la forma en que muchos esperaban.

Tras el asesinado de Manzo, al parece por parte del crimen organizado, no son pocos los que han pedido darle con todo a los cárteles… tal como lo llegó a proponer el alcalde de Uruapan. Sin embargo, la presidenta no ve en esa opción una solución al problema de la violencia e inseguridad que no sólo afecta a Michoacán, sino a buena parte de México.

“¿Qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?”, cuestionó la presidenta ante la ola de críticas, luego del asesinato del llamado “Bukele Mexicano”, Carlos Manzo, quien como alcalde de Uruapan llegó a dar luz verde a la policía para asesinar a la menor provocación.

Carlos Manzo, alcalde Uruapan / Foto: FB/CarlosAlbManzo

Claudia Sheinbaum criticó la posición que ha tomado la oposición tras el asesinato del alcalde de Uruapan. Según la presidenta, varios columnistas, periodistas, líderes de opinión y políticos se han comportado “como buitres˝, tras el lamentable hecho. “En ningún momento escuché una condolencia a la familia”.

Manifestantes vandalizan Palacio de Gobierno de Michoacán

Sobre lo que no habló la presidenta fue de la protesta registrada en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Tras la marcha registrada en protesta por el asesinato de Carlos Manzo, un grupo de manifestantes logró ingresar al inmueble desde el que despacha el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, vandalizando y colocando pancartas reclamando su renuncia.

Recordemos que, debido a su posición en contra del crimen organizado, Carlos Manzo fue amenazado en repetidas ocasiones. Pidió ayuda del gobierno federal y estatal para hacer frente a la situación. Sin embargo, ésta no fue suficiente (o no llegó) y, además de no resolver el problema de la inseguridad, acabó siendo asesinado la noche del 1 de noviembre.

Ayer, durante el funeral del alcalde de Uruapan, se le hizo buena idea al gobernador de Michoacán hacer acto de presencia… no lo fue: