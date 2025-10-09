Lo que necesitas saber: Casa de 12 millones de pesos, viajes constantes en primera clase, camionetas de lujo. Todo Fernández Noroña lo justifica diciendo que él no tiene obligación de austeridad.

Luego de asegurar, por una parte, que la presidenta Claudia Sheinbaum avala que miembros de la 4T viajen en aviones privados… y, por otr, señalar que el más reciente vuelo de este tipo que tomó fue cortesía de Ricardo Salinas Pliego, Gerardo Fernández Noroña fue doblemente bateado.

Gerardo Fernández Noroña FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

“No voy a entrar en debate con él”: Claudia Sheinbaum

Ni uno ni otro… y, claro, seguramente le ha de doler más que la presidenta que ya mero dice “pues que haga lo que quiera”. Esta vez, Gerardo Fernández Noroña va sólo en su forma de justificar sus lujitos que se anda dando.

“No voy a entrar en debate con él”, señaló Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la costosa forma de viajar de Gerardo Fernández Noroña. “Ya que cada quien es libre de opinar, y que a cada quien nos evalúa la gente”, agregó.

Sheinbaum y Fernández Noroña / Foto: @fernandeznorona

De acuerdo con Noroña, la presidenta da visto bueno a viajar en aviones privados porque hasta ella ha echado mano de ellos “en determinadas circunstancias”… y ya, por esa razón él también puede y hasta sin la necesidad de transparentar el gasto.

“Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña. En dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez”, explicó Gerardo Fernández Noroña en video compartido por la periodista Azucena Uresti.

“Yo no apoyo a la rata miserable de Fernández Noroña”: Salinas Pliego

Fue el periódico Reforma el que dio a conocer imágenes de cómo Fernández Noroña se movió en avión privado… un poquiiiiiito lejos de aquel aguerrido político que presumía que viajaba en Metrobús, camionetas y vuelos comerciales.

En el chacaleo de medios en el que se le pedía que explicara bien porqué falta a la austeridad que presumió por años, Noroña la agarró personal contra el reportero de TV Azteca y, ya bien burlón, aseguró que Salinas Pliego fue el que le patrocinó el viajecito.

“Me lo pago Salinas Pliego, él me apoya en este recorrido por el país; Salinas Pliego está de mi parte”, dijo el legislador en tono bien cínico, para que se entienda que no aclarará sus nuevos gustitos.

Aunque no necesitaba aclarar que el vuelo no se lo “disparó” él, Ricardo Salinas Pliego aplicó el clásico “sáquese, güey”… nomás que con su muy arrabalero estilo:

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de Fernández Noroña”, aseguró el dueño de Grupo Salinas. “Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”.