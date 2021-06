Investigan denuncia por la muerte de una bebé en clínica de Coacalco, Edomex

Por este caso —una vulneración a los derechos de una mamá y su bebé recién nacida—, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una investigación que involucra a una clínica de maternidad en Coacalco y una denuncia por la muerte de la pequeña, el pasado 11 de junio.

Fue Ricardo Vázquez, papá de Emily, quien hizo esta denuncia pública vía redes sociales, señalando a la Clínica Integral Materno Infantil —ubicada en Coacalco, Estado de México— por la muerte de su hija recién nacida y sin contar aún con una respuesta por parte de Fiscalía municipal o estatal.

Por la probable vulneración a los derechos humanos de una madre y su hija recién nacida, en hechos ocurridos en #Coacalco, se inicia investigación oficio con número de expediente CODHEM/EM/369/2021.https://t.co/kxgAMdrXQq

Ahora, con el hashtag #JusticiaEmily, Ricardo Vázquez y su familia buscan que sus voces lleguen tanto a la Presidencia Municipal de Coacalco como al gobierno del Edomex y hasta el Federal, por un caso relacionado con negligencia médica, falta de recursos por parte de la clínica y también la ausencia de respuestas.

Justicia para Emily

“Deseo que se haga justicia y haya castigo para los responsables, que no vuelvan a ejercer, que estén tras las rejas y que cierren esa clínica (Clínica Integral Materno Infantil, ubicada en Eje 8 en Coacalco Edomex) y que ninguna pareja pase por lo que estoy viviendo con mi esposa”.

Con un video publicado en redes, Ricardo y Dulce ofrecieron un crudo testimonio sobre lo que se supone debía ser un momento de felicidad: el nacimiento de su hija Emily.

Todo comenzó el viernes 11 de junio, cuando acudieron a esta clínica para que Dulce diera a luz.

De acuerdo con Ricardo, no hubo ningún problema en el parto. Todo marchaba normal hasta que comenzó el momento de alimentar a Emily.

La bebé recibió a medias su primera comida a la 1 de la tarde, pero en los otros horarios hubo problemas para que Emily tomara su leche —una fórmula preparada en un biberón que en dos ocasiones las enfermeras y Dulce intentaron darle.

Después de las 7:30 de la tarde, al ver que la peque no tomaba del biberón, las enfermeras llamaron a la pediatra y la pareja vivió una negligencia cada vez más fuerte. ¿La razón?

Ricardo acusó que la pediatra tardó en llegar y una de las enfermeras parecía no darle importancia al caso —cuando tuvo que reportarlo desde el primer momento en que Emily no quiso comer.

¿Después? La pediatra checó a la bebé y, sin embargo, tampoco logró darle de comer. Ya para ese momento, además, sólo había una enfermera en el turno nocturno.

La médica entonces concluyó que el estado de Emily era bueno, que tal vez no quería comer por falta de calcio o porque Dulce había sufrido una infección en las vías urinarias, por lo tanto, alguna bacteria o algo llegó a Emily y por esta razón ella no toleraba el alimento.

Como fuera, la pediatra les avisó a Ricardo y Dulce que le pondría suero a la bebé para evitar una deshidratación. Sin embargo, al salir de la habitación se escucharon los gritos de la pediatra, una acompañante y la enfermera.

Ricardo acusó que en el quirófano la pediatra estaba intentando reanimar a Emily y al mismo tiempo le pedía a la enfermera medicamentos, que no tenía la clínica, e insumos —oxígeno— para la rehabilitación, que tampoco tenían a la mano.

El papá de Emily dijo que no era posible que una clínica materna no tuviera a la mano el equipo necesario para atender emergencias, que no tuviera a un médico o una médica de guardia y que las enfermeras no reportaran desde el primer momento el aso de Emily.

Derechos Humanos del Estado de México investiga denuncia por la muerte de una bebé en clínica de Coacalco

Emily falleció en esta clínica de Coacalco. Sin embargo, la denuncia de la joven pareja no termina aquí.

Ricardo ha señalado que presentó una denuncia en el MP de Coacalco, pero de ahí lo enviaron al Semefo de Ecatepec y hasta el 15 de junio estaba a la espera de los resultados de Patología que, se supone, los iban a entregar en Tlalnepantla.

“Se me hace muy raro, no sé qué están esperando o a quien están esperando para podérmelos dar, pido ayuda a las autoridades para que haya transparencia”.

Ante la denuncia, Derechos Humanos del Estado de México respondió con una carpeta de investigación por la vulneración de los derechos de Emily y su mamá.