Una jornada más de protestas: CNTE permite paso libre en autopistas México-Cuernavaca y Puebla

Lo que necesitas saber: Parte del paro nacional que inició el lunes, la CNTE hoy decidió dar "paso libre" en las casetas México-Puebla y Cuernavaca.

La protesta de la CNTE sigue escalando. Pues este jueves, cientos de maestros permitieron el paso libre a automovilistas en diversas casetas de cobro del país como parte del paro nacional que mantienen desde el lunes.

Una de las principales movilizaciones ocurrió en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, donde docentes de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México levantaron las plumas para permitir el tránsito gratuito en ambos sentidos.

Foto: @CORTECHAIRA

Mientras tanto, una acción similar se realizó en la caseta de San Marcos, en la autopista México-Puebla, así como en La Venta, donde participaron maestros provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y el Estado de México.

Claxonazos de apoyo y consignas en las carreteras

Durante la protesta, automovilistas, transportistas y conductores de autobuses aprovecharon el paso libre y en varios casos, respondieron con claxonazos en señal de apoyo a los manifestantes.

Entre las consignas que más se escucharon: “Sueldos de profesor para el senador”, “Sueldo de maestra para la presidenta” y “Pensiones sí, Afore no”.

Los docentes también hicieron un llamado a la ciudadanía para comprender las razones detrás de sus movilizaciones.

“Pueblo, disculpa, no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar”, expresaron durante la jornada.

Foto: @azucenau

Sin afectaciones viales hasta el momento

En la caseta de San Marcos participaron más de 300 docentes, quienes incluso se recostaron frente a algunas garitas para impedir el cobro de peaje y permitir el libre tránsito de vehículos particulares, camiones de carga y autobuses de pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado conflictos viales de consideración derivados de estas acciones, aunque la CNTE adelantó que las movilizaciones podrían replicarse en otros estados del país mientras continúen las negociaciones con el gobierno federal.