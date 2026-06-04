Lo que necesitas saber: Los maestros han insistido en que la presidenta participe directamente en las mesas de diálogo, pues recuerdan que durante la campaña realizó diversos compromisos.

En las últimas horas han estado circulando varios fragmentos de videos en donde la ahora presidenta Claudia Sheinbaum le hacía diversas promesas a integrantes de la CNTE. Sin embargo, todos estos mensajes fueron emitidos durante su campaña presidencial en abril de 2024.

En estos videos, la presidenta aseguraba que apoyarían al magisterio nacional y a los trabajadores del Estado para garantizar que su salario alcanzara, al menos, el salario medio registrado ante el IMSS, que según ella en ese momento rondaba los 17 mil pesos mensuales.

Además de esto, prometió “echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007 que condenaron a los trabajadores y trabajadoras del Estado”.

La entonces candidata aseguraba que ellos sí pensaban en los trabajadores del país y que, con ayuda de diputados y senadores, podrían modificar el régimen de pensiones que, según sus propias palabras, “aprobó Zedillo y el innombrable de Calderón”.

Todo esto aumentó aún más la polémica que se ha venido suscitando en los últimos días. Y es que los maestros han insistido en que la presidenta participe directamente en las mesas de diálogo, pues recuerdan que durante la campaña realizó diversos compromisos relacionados con las pensiones y las condiciones laborales del magisterio.

Las protestas también han reavivado el debate sobre aquellas promesas de campaña y sobre los avances que se han tenido en estos temas desde que Sheinbaum llegó a la Presidencia.

Por ahora habrá que ver qué se resuelve en las negociaciones y si finalmente la presidenta responde a las exigencias de los integrantes de la CNTE o aclara el rumbo de los compromisos que hizo durante su candidatura y que hoy vuelven a estar en el centro de la conversación.