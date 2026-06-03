Lo que necesitas saber: El organismo calcula que al menos 4 mil 91 establecimientos han resultado afectados por la disminución de clientes.

Tal parece que el caos que han traído las protestas de la CNTE no solo se ha quedado en afectaciones viales para miles de conductores, usuarios del transporte público e incluso trabajadores que laboran cerca de las movilizaciones.

Según informes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), las pérdidas derivadas de este plantón, que comenzó a instalarse en mayo, ascienden a 355 millones 770 mil pesos.

A esta cifra se suman otros 49 millones 700 mil pesos correspondientes a las marchas y bloqueos registrados el pasado 1 de junio.

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En total, el organismo calcula que al menos 4 mil 91 establecimientos han resultado afectados por la disminución de clientes, complicaciones en el traslado de trabajadores y dificultades para el abastecimiento de mercancías.

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que las movilizaciones han generado una situación complicada para miles de negocios que dependen de la actividad diaria en el Centro Histórico. Además, advirtió que las afectaciones económicas continúan creciendo mientras las protestas permanezcan activas.

La organización también condenó los actos de vandalismo registrados durante algunas manifestaciones y pidió a las autoridades garantizar el libre tránsito y la seguridad tanto de comerciantes como de ciudadanos.

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Por su parte, la CNTE mantiene sus protestas para exigir, entre otras demandas, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

Mientras continúan las negociaciones entre autoridades federales y representantes del magisterio, comerciantes y empresarios aseguran que el impacto económico sigue aumentando día con día en una de las zonas comerciales más importantes de la capital del país.