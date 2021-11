Tercera llamada: Comenzará vacunación COVID para rezagados en Neza y Toluca

¿Vives en el muncipio de Nezahualcóyotl o en Toluca, del Estado de México, y aún no te has puesto la vacuna contra COVID? Abusados porque ya mero va a comenzar la vacunación para personas que no tienen ninguna dosis o aquellos que les aplicaron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca pero les falta la segunda.

Por medio de sus redes sociales, la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de México anunció la instalación de dos módulos regionales, uno en Neza y otro en Toluca.

Vacuna para rezagados

Del miércoles 3 de noviembre al viernes 5 de noviembre todos los mayores de 18 años que no tengan ninguna vacuna o que les falte la segunda dosis de AstraZeneca podrán vacunarse en estos dos municipios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.CO

En el caso de Nezahualcóyotl la sede vacunadora se instalará en la explanada del Palacio Municipal en avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez.

En el caso de Toluca, la vacunación se llevará a cabo en la Junta Local de Caminos, en Igualdad #101, delegación Santa Cruz, Atzcapotzaltongo.

En ambos casos es necesario no haber recibido ninguna dosis o la primera de AstraZeneca, llevar una identificación oficial, un comprobante de domicilio, imprimir y llenar el comprobante de vacunación y, en su caso, llevar el comprobante de primera dosis.

Recuerda que estarán aplicando la AstraZeneca.

Las autoridades hacen un llamado a las personas a no llegar en la madrugada a los módulos o quedarse a dormir afuera porque solo harán mucha fila y de todos modos les van a poner la vacuna. Se recomienda acudir desayunados y en caso de estar en tratamiento por alguna enfermedad, hay que tomar las medicinas en la hora indicada.