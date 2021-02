Paso a paso: Así podrás vacunarte contra el COVID-19 en CDMX

Luego de la llegada de las 870 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 que desarrolló AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, este 14 de febrero AMLO dio a conocer que a partir del lunes comenzará la vacunación en adultos mayores de todo el país, teniendo como prioridad los municipios más alejados y marginados del país.

En el caso de la CDMX, el gobierno capitalino indicó que tres alcaldías serán las primeras en administrar la vacuna contra el coronavirus. Se trata de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, en donde se aplicarán miles de dosis a través de las 70 unidades vacunadoras que serán instaladas en dichas demarcaciones.

El anuncio del gobierno de la Ciudad de México ha provocado esperanza y alegría, pero también ha dejado muchas dudas en torno a cómo, cuándo y dónde tendrán que acudir los adultos mayores para recibir su vacuna. Si ustedes son de esos no se preocupen, que acá les contaremos todo lo que deben saber sobre el proceso de vacunación en la capital.

¿Cómo puedo saber cuándo me toca irme a vacunar y a dónde debo acudir?

A través de su conferencia vespertina, Claudia Sheinbaum dio a conocer que el orden de la vacunación será por orden alfabético comenzando el 15 de febrero con las personas cuyo apellido comienza con letras de la A a las G; el 16 de febrero los apellidos de la H a la P; el 17 de febrero de la Q a la Z o quienes no tengan apellido paterno; y finalmente del 18 al 19 de febrero se vacunará a los rezagados o faltantes.

La campaña de vacunación en la CDMX, además de estar dirigida a los residentes de las alcaldías participantes, pide que las personas cuenten con el registro previo en la página de “Mi Vacuna”, pues los abuelitos deben ingresar al portal vacunacion.cdmx.gob.mx para que les indiquen lugar y fecha en la que recibirán la inmunización.

¿Y si no me registré en “Mi Vacuna” no recibiré mi dosis?

De igual forma el gobierno de la CDMX indicó que las personas registradas en “Mi Vacuna” (y que hayan brindado su número de celular como contacto) recibirán su cita a través de un mensaje de texto que les llegará de parte del 51515, donde se indicará la unidad vacunadora, el día y la hora correspondiente.

Si no se registraron porque no pudieron, tuvieron problemas con el CURP, o no supieron cómo hacerlo, tampoco se apuren porque el 18 y 19 de febrero serán los días designados para esos casos en particular, que también deberán entrar a vacunacion.cdmx.gob.mx para ingresar su alcaldía, colonia, y así el sistema les diga la unidad a la cual acudir.

¿Entonces ya tengo mi lugar asegurado en la fila de vacunación?

Sí y no. Si bien el registro en “Mi Vacuna” ya te garantiza tu dosis contra el COVID-19, el gobierno de Claudia Sheinbaum detalla que las unidades vacunadoras operarán del 15 al 19 de febrero en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche y las dosis se administrarán conforme los adultos mayores lleguen y dependiendo la disponibilidad.

Al llegar a la unidad vacunadora los abuelitos tendrán una ficha para recibir su dosis contra el COVID-19. En caso de que exista una sobredemanda de vacunas y éstas no alcancen en el día correspondiente, entonces los ciudadanos deberán regresar hasta el día siguiente para ser vacunados.

También habrá brigadas móviles para quienes no puedan ir a vacunarse

Las autoridades capitalinas informarán a través de mensaje de texto cuando no haya disponibilidad de fichas para vacunarse con el fin de evitar que las personas vayan de “en balde” y sepan que será hasta el día siguiente cuando podrán recibir su vacuna. Una vez que los adultos mayores tengan la vacuna, también se les dará una segunda cita para recibir el refuerzo.

Si hay adultos mayores que no pueden acudir por limitaciones en su movilidad, el gobierno de la CDMX desplegará brigadas móviles que acudirán a casa de los abuelitos y abuelitas para que puedan ser vacunados.

¿Debo llevar algún documento o brindar mi clave de elector?

En días recientes se ha dado a conocer que muchos ya quieren “hacer su agosto” y piden a la gente datos personales para registrarlos en la fila de vacunación. Esto es falso, pues al asistir a su unidad vacunadora los adultos mayores sólo deberán presentar una identificación oficial que compruebe su edad y que reside en la alcaldía.

Para las personas en situación vulnerable que no tienen cómo comprobar ambos datos, serán los llamados “Servidores de la Nación” quienes aplicarán un protocolo. Ah y antes de que se nos vaya, si tienen su cartilla a vacunación llévenla ese día para que les agreguen la dosis del COVID-19 a su historial.

¿Y las otras alcaldías de la CDMX cuando comenzarán a aplicar la vacuna?

Aunque por ahora sólo estas tres alcaldías de la CDMX aplicarán la vacuna contra el COVID-19, el gobierno capitalino dijo que esto apenas es el inicio de la campaña de vacunación, pues en días siguientes llegarán más dosis a nuestro país y el programa podrá extenderse a otras demarcaciones de la ciudad.

En cuanto se tengan las vacunas, las autoridades establecerán fechas para que los adultos mayores de otras alcaldías reciban la inmunización y entonces se seguirá el mismo proceso que les acabamos de explicar.

Este es apenas el inicio, en días siguientes llegarán más vacunas y se escalará el programa a otras alcaldías… Junto con la caída rápida en ingresos hospitalarios, esta es una gran noticia. Vamos a salir adelante. (fin) pic.twitter.com/kb755s2XRa — José Merino (@PPmerino) February 14, 2021

Y no está de más recordar el seguir las medidas de prevención como la sana distancia, uso correcto de caretas y cubrebocas, gel antibacterial, entre las otras que hemos llevado a cabo desde que comenzó la pandemia.