Lo que necesitas saber: Desde Nicky Jam hasta Jorge Carmona, acá la lista de conciertos gratis en CDMX el 15 de septiembre.

¿Ya sabes dónde vas a dar el Grito de Independencia este 15 de septiembre? Pues si aún no tienes planes y te late la idea disfrutar de un concierto, acá les dejamos toda la cartelera de conciertos gratuitos que estarán en las 16 alcaldías de la CDMX.

Juan Gabriel en el Zócalo / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Qué artistas estarán en las 16 alcaldías de CDMX el 15 de septiembre 2025

Además de que tendremos a la Arrolladora Banda el Limón tocando en el Zócalo capitalino (alcaldía Cuauhtémoc), como todos los años cada alcaldía traerá grandes artistas para que antes y después del grito, la gente pueda disfrutar de música y baile.

Azcapotzalco

La alcaldía Azcapotzalco celebrará sus fiestas patrias con presentaciones en su explanada que comenzarán desde las 15:00 horas. Los artistas que estarán en esta gran fiesta son Willie González, Pequeños Musical, la Banda de Son Jarocho Siquisirí, mariachis, sonideros y otros invitados.

Concierto gratuito // Facebook:Alcaldía de Azcapotzalco

Benito Juárez

La Benito Juárez anunció que celebrará este 15 de septiembre con una presentación de Moenia, Mariachi Gama Mil y recientemente revelados… los Foreños. El show comenzará a partir de las 18:00 horas en su explanada central y el grito se dará al rededor de las 11 de la noche. Así que sí, la fiesta será pa largo.

Concierto en la BJ // Facebook:Alcaldía de Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Prepárate para una noche explosiva de música, pues en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero podrás bailar con todo el flow de Nicky Jam y el acordeón de Jemmy Valenzuela.

Concierto en CDMX // Facebook:Alcaldía Gustavo A. Madero

Iztacalco

Este año en la alcaldía Iztacalco, desde las 10 de la mañana habrá feria, verbena y la presentación de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Concierto en alcaldías de la CDMX // Facebook:Alcaldía Iztacalco

La Magdalena Contreras

Desde las 16:00 horas podrás disfruta de la música, el baile y la alegría de celebrar el 15 de septiembre acompañado de Los Plebes del Rancho, Los nuevos Cadetes, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo.

Presentación en la CDMX // Facebook: Fernando Mercado

Miguel Hidalgo

A las 4:30 de la tarde comenzarán las festividades de este próximo 15 de septiembre con los shows de Grupo Contraste, la nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante y para cerrar la noche la presentación de Yahir y María León.

Concierto en la MH // Facebook: Alcaldía Miguel Hidalgo

Tlalpan

Esta noche tan especial para los mexicanos, el cantante regional Víctor García estará acompañado de Los Cojolites, Alberto Barros y otros grupos para dar una gran velada durante el Grito de Independencia.

Conciertos en Tlalpan // Facebook:Alcaldía Tlalpan

Xochimilco

Por último pero no menos importante, en la explanada de la alcaldía Xochimilco estarán Jorge Carmona y Mariana Seoane para bailar y cantar durante la noche del Grito de Independencia.

Concierto en CDMX // Facebook:Alcaldía de Xochimilco

Y como te habrás dado cuenta, aún faltan algunas alcaldías por confirmar sus artistas invitados para este 15 de septiembre. Pero aquí te lo estaremos actualizando en cuanto sean anunciados.