Lo que necesitas saber: La Secretaría de Salud explicó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva para evitar nuevos riesgos.

El pasado 3 de octubre se informó que una zorra gris se encontraba en el estacionamiento de un supermercado en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, fue hasta el 11 de octubre cuando la Secretaría de Salud estatal alertó a la población y pidió localizar a las personas o mascotas que pudieron tener contacto con el animal, pues tenía rabia.

¿Pero qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), el hallazgo ocurrió en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

El animal tuvo contacto con una niña de un año, quien recibió un rasguño en un dedo. Sin embargo, el personal médico la atendió de inmediato y le aplicó la vacuna antirrábica como medida preventiva. Según informó la dependencia, la menor se encuentra en buen estado de salud.

Foto: Captura de pantalla Secretaría de Salud Quintana Roo

Como parte del protocolo de atención, las autoridades sometieron al ejemplar a un procedimiento de eutanasia para realizar estudios especializados. Después, enviaron muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde confirmaron la presencia del virus de la rabia, identificado como Lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae.

La Secretaría de Salud explicó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva para evitar nuevos riesgos. También señaló que, hasta la publicación de su comunicado, no existían registros de casos de rabia en humanos en Quintana Roo.

Sin embargo, las autoridades necesitan identificar a otras personas que pudieron tener contacto con la zorra, así como a las mascotas que interactuaron con ella.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a quienes estuvieron en contacto físico con el animal en el estacionamiento de la tienda el pasado 3 de octubre.

El llamado también incluye a las personas cuyas mascotas pudieron acercarse o interactuar con la zorra. En estos casos, la dependencia recomienda comunicarse con las autoridades sanitarias o acudir a la unidad médica más cercana para recibir orientación y seguimiento.

Para solicitar información, las personas pueden comunicarse al 911 o al 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Las autoridades recuerdan que no debemos tocar ni intentar capturar animales silvestres que aparezcan en zonas urbanas. Lo indicado es mantener la distancia y reportar su presencia para que el personal especializado atienda la situación.