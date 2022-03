Conflicto Rusia-Ucrania beneficiará a economía de México, asegura AMLO

Donde el mundo ve desgracias y crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ve una oportunidad… una “oportuncrisis”, diría Homero Simpson.

Así como la pandemia le cayó “como anillo al dedo” a México, el conflicto Rusia-Ucrania también está trayendo buenas noticias a nuestro país, según AMLO. En la mañanera que sirvió para inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el presidente señaló que la crisis de Rusia le da México más oportunidades de inversión extranjera.

“Ahora ha habido un desplazamiento y afortunadamente nuestro país está en los primeros niveles. Entonces, esto va a significar más inversión, más crecimiento, más empleo y por lo mismo se va a reactivar por completo la aviación comercial y de carga”, aseguró AMLO.

La declaración que hace ver a México como país que nomás anda viendo dónde “zopilotea” la hizo AMLO con base en un “informe financiero” del que no dio muchos detalles. Según el presidente, en éste se indica que, con la nueva crisis económica producto de la guerra, México se convierte en el segundo o tercer país con más oportunidades para la inversión en el mundo.

Siguiendo la vieja costumbre de divagar un poquito para llenar el show mañanero, AMLO soltó el supuesto “beneficio” que la guerra deja a México luego que una reportera le preguntó si México, así como se prometió, recuperará la categoría 1 en aviación.

Según el mandatario, hay optimismo en recuperar dicha categoría… y si no, pues no hay mucho problema: “eso afecta únicamente a las líneas que quieran viajar al extranjero, pero no para las líneas que viajan al interior del país”, aseguró AMLO, olvidándose un poquito que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles presume que es, precisamente, un aeropuerto “internacional”.

Luego de lo anterior, AMLO se fue a hablar del conflicto en Ucrania y cómo este es base para augurar un alza económica del país. “Entonces, esto va a significar más inversión, más crecimiento, más empleo y por lo mismo se va a reactivar por completo la aviación comercial y de carga”, resumió el presidente.

Todavía hay mexicanos en Ucrania: Ebrard

A quienes no les va tan bien con la guerra es a cerca de 50 mexicanos que siguen en territorio ucraniano. En la misma conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard señaló que estos no han sido sacados de ese país, ya que su movilización implicaría transportarlos en zonas donde se reportan enfrentamientos.

Por otra parte, informó Marcelo, ya se encuentran en nuestro país alrededor de mil 300 personas provenientes de Ucrania… que ni se emocione el tío locochón que dice “seeee, acá le doy refugio a una ucraniana”, ya que la mayoría está en México, pero con la expectativa de solicitar asilo en Estados Unidos.