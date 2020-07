Congresistas hispanos piden cancelar encuentro Trump-AMLO: “es un descarado intento de politizar relaciones entre EU y México”

Pues no sólo en México ven que Trump tiene ganas de sacar agua para su molino con la visita de AMLO. También en Estados Unidos prevén que el encuentro será para todo, menos para hablar del T-MEC. Por ello, piden que mejor se cancele.

Por medio de una carta, 13 representantes de la fracción hispana en el Congreso de Estados Unidos (el caucus hispano), solicitaron al republicano que cancele el encuentro ya programado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

.@HispanicCaucus members led by Chair @JoaquinCastrotx are urging Pres. Trump to stop politizing the US-Mexico relationship.

COVID-19 is out of control and decimating Latino commmunities.

Trump has also forced over 60,000 asylum seekers to wait in horrific conditions in Mexico. pic.twitter.com/sKLNDAg0AE

— Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) July 1, 2020