Y siguen: Desalojan a 300 personas de una fiesta privada en Acapulco

A pesar de que las fiestas decembrinas y la presencia de vacacionistas básicamente colorearon el semáforo epidemiológico de Guerrero por completo en naranja (pues algunos municipios estaban en amarillo), la irresponsabilidad continúa… autoridades suspendieron una fiestecilla en Acapulco este fin de semana, donde nada más estaban reunidas unas 300 personas.

Y sí, adivinaste… esas 300 personas no estaban respetando la sana distancia, ni traían cubrebocas. Al menos así se aprecia en un video que circula en redes sociales grabado mientras las autoridades desalojaban a los invitados de tan alegre fiesta.

Autoridades vigilaban que los negocios cumplieran las medidas sanitarias

De acuerdo con el medio local El Sur de Acapulco, la “pequeña” reunión privada se realizó en una casa que se localiza en el fraccionamiento Costa Azul, y las autoridades se dieron cuenta de que se estaba llevando a cabo gracias a los recorridos que hacen eventualmente para vigilar que los negocios respeten la medidas sanitarias para contener al COVID-19.

Jondalar Castillo Ledezma, director del Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), dijo al citado medio que la fiesta fue detectada en los recorridos realizados en Acapulco la noche del pasado viernes y la durante la madrugada del sábado.

En pocas palabras, las autoridades no andaban en busca de fiestas, sino cumpliendo un protocolo… pero bueno, fue inevitable encontrarse con la reunión de donde, reiteramos, desalojaron a unas 300 personas que al parecer no están enteradas de que en el mundo hay una pandemia.

De hecho, y según informa El Universal, las autoridades que desalojaron esta fiesta también procedieron a clausurar tres negocios por no andar cumpliendo con los protocolos y medidas que no tienen el fin de molestar a nadie, sólo de contener la propagación del coronavirus (hay que decirlo así, porque enserio algunos se toman las medidas sanitarias como un ataque personal, ¿apoco no?).

Acapulco, el municipio de Guerrero más afectado por el coronavirus

El Ayuntamiento de Acapulco informó que estos tres comercios fueron dos restaurantes, ubicados en la zona del Puerto, y una tienda de autoservicio de la cadena Extra. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de Guerrero, hasta este sábado 9 de enero el estado registra 26 mil 762 casos positivos y 2 mil 758 muertes por COVID-19.

Y adivina cuál es el municipio más afectado por el coronavirus en Guerrero… pues sí: Acapulco encabeza la lista con 11 mil 372 contagios y mil 267 defunciones.