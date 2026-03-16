Lo que necesitas saber: De acuerdo con la agencia EFE, se trata del sexto apagón en año y medio.

Momentos difíciles se siguen viviendo en Cuba, en medio del asedio del gobierno de Donald Trump, pues se registró un apagón en toda la isla. De acuerdo con la agencia EFE, se trata del sexto en año y medio.

Alrededor de las 2 de la tarde del 16 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas —a través de la Unión Eléctrica de Cuba— avisó que tuvieron una desconexión de tooooooodo el sistema electroenergético.

Foto: @OSDE_UNE

Es decir, Cuba se quedó sin luz cosa que impactó en sus casi 10 millones de habitantes, aunque un par de horas después, la Unión Eléctrica (UNE) dijo que poco a poco comenzaban a funcionar sus sistemas.

Apagón en Cuba

Si bien hasta el momento el gobierno de Cuba no ha informado sobre las causas de este apagón, lo cierto es que podemos intuir la problemática que se vive en la isla, ya que su sistema eléctrico depende en gran parte de las importaciones de petróleo.

Y aquí entra Donald Trump, quien amenazó con la imposición de aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba, nación que ha experimentado varios apagones de hasta 24 horas por cortes provocados.

Foto: STOUTfilmsHavana-Pexels.

De hecho, Cuba esperaba un corte de luz en el 62% del país en el horario de más demanda.

Sin embargo, en este caso se trató de una desconexión total, que dejó a la isla sin luz durante dos horas, sin que las autoridades explicaran la causa.



