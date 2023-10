Lo que necesitas saber: Y a todo esto.. ¿de dónde salió la frase de "dulce o truco" que usan los niños para pedir dulces en Halloween?

“¡Dulce o truco!”, se escucha en la puerta. Cuando abres es un grupo de niños disfrazados que piden dulces con sus calabacitas. Esa es la costumbre en Halloween y en los países que lo celebran pero… ¿de dónde salió la frase?

Todo está relacionado con el origen de la celebración que es tradición principalmente en Estados Unidos, aunque ha sido adoptada y modificada por muchos otros.

Foto: Pexels

¿De dónde salió el “dulce o truco” de Halloween?

Primero hablemos del Halloween. Todo comenzó con una tradición celta que tenía como objetivo protegerse de los muertos y demonios.

Creían que a medida que un año terminaba, los muertos y los vivos regresarían a este plano, además de que los demonios estarían libres. Entonces “ensuciaban” sus casas y se disfrazaban de demonios para que no les hicieran nada. Si de pronto te encontrabas con un demonio o uno llegaba a tu casa, pensarían que eres uno de ellos.

Luego con la llegada del catolicismo las tradiciones se mezclaron voluntariamente a fuerza y el Halloween se convirtió en la víspera del Día de Muertos.

Foto: Pexels

Algunas versiones apuntan a que a partir de la Edad Media, algunos niños y a veces adultos pobres se disfrazaban durante el Día de muertos para pedir dinero y comida a cambio de canciones y oraciones.

Si bien no hay información certera, se cree que el “Trick or Treat” (truco o trato, traducido literalmente) surgió en Canadá y luego se extendió a Estados Unidos desde 1930 en adelante.

Una crónica publicada en 1917, en The Sault Daily Star, en Ontario, narra cómo un grupo de jóvenes disfrazado llegaba a las casas para pedir dulces y si no les daban, le jugaban algún tipo de broma… gritaban “treat or trick”.

Foto: Especial

Poco a poco el truco o trato se extendió por todo Estados Unidos, frenado solo por el racionamiento de azúcar durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien en un principio el trato era recibir dulces, monedas, comida o algún tipo de beneficio, poco a poco se fue relacionando con dulces.

Al ser adoptada la frase y la tradición por otros países, se modificó a “dulce o truco” directamente, en su versión en español.

