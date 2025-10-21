Lo que necesitas saber: Eso sí, tengan en cuenta que los billetes azulitos de 20, en proceso de desaparecer, no pierden su valor.

Se nos va el billete de 20 pesos. El Banco de México (Banxico) publicó una fotografía de las nuevas familias de billetes, en la que ya no aparece el ‘Benito de 20’, lo que significa que va a comenzar a desaparecer.

Aunque no se espanten, por ahora seguirá en circulación y mantendrá su valor. La desaparición será poco a poco, hasta que el billete deje de circular entre los mexicanos.

No me quiero ir Sr. Stark / Captura de pantalla

Adiós al billete de 20 pesos ¿Por qué o qué?

El 10 de octubre del 2025, Banxico publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una nueva medida para retirar de circulación el billete de 20 pesos tipo F, el que es de color azul, aquí abajito se los dejamos.

“El Banco de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 3o., fracción I, 4o., 24, párrafos primero y segundo, y 25 de la Ley del Banco de México, 48 y 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1o., 4o., párrafos primero y cuarto, 8o., párrafos cuarto y octavo, 10, párrafo primero, 16 Bis, fracción II, y 17, fracción I, del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo, fracciones III y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, ha resuelto retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F“. Se lee en el DOF.

¿Y el otro billete de 20 pesos?

Ahora, la pregunta del millón es ¿Qué pasa con el billete de 20 pesos de la Familia G? Ese en el que aparece al anverso la Consumación de la Independencia de México y el Ejército Trigarante y al reverso el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Pues hasta ahora, nada. No hay ningún comunicado oficial sobre retirarlo de circulación. Aunque lo más probable es que sea el próximo en desaparecer, ya que al parecer el plan es sustituir los billetes de 20 de todas las familias y reemplazarlos por monedas.

Eso sí, tengan en cuenta que los billetes azulitos de 20, en proceso de desaparecer, no pierden su valor. “Sin perjuicio de lo anterior, los billetes de la denominación de veinte pesos, tipo F (clave 308) conservarán su poder liberatorio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las instituciones de crédito”.

Ahora ya saben cuál es el billete de 20 pesos que va a desaparecer.