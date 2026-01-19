Lo que necesitas saber: El presidente de España, Pedro Sánchez, ha decretado luto nacional tras lo ocurrido.

Lo que tenía que ser un viaje tranquilo en España se convirtió en tragedia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz. De acuerdo con los más recientes reportes, al menos 39 personas murieron.

Accidente de trenes en España // Instagram: @merakio (captura de pantalla)

Presidente de España decreta luto nacional

Este domingo 18 de enero, se registró el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, cerca de Córdoba, España. Los primeros reportes señalan que un tren se salió de su carril y cayó en la vía donde circulaba otro convoy en sentido contrario.

Después del accidente, en redes sociales la operadora de los trenes de velocidad informó que el incidente ocurrió en el servicio 6189 de Málaga-Madrid y viajaban abordo aproximadamente 300 personas.

Inicialmente, la cifra de muertos fue reservada. Sin embargo, con el transcurrir de las horas ésta subió. Hasta el momento, se reportan 39 muertos. Una tragedia por la que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha decretado luto nacional.

Accidente de trenes en España // Instagram: @merakio (captura de pantalla)

Suspenden servicio para este lunes

Las autoridades informaron que este lunes 19 de enero será suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Aún se desconocen las causas que ocasionaron este fuerte accidente y los servicios de emergencia aún se encuentran trabajando donde se descarrilaron ambos trenes.