¡Órale! Descubren nueva especie de ballena en el Golfo de México

Apenas dan a conocer este impresionante hallazgo y ya hay malas noticias: Investigadores de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), informaron que identificaron en el Golfo de México una nueva especie de ballena barbada… sin embargo, también señalan que ésta ya se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo con los investigadores, quienes informaron por medio de un comunicado este descubrimiento, esta nueva especie de ballena fue apodada “Rice”, en honor al biólogo estadounidense Dale Rice, quien fue el primero en reconocer a este increíble mamífero.

Cabe señalar que anteriormente creían que estos animales eran solamente una subespecie de la ballena de Bryde; sin embargo, luego de que realizaran exámenes morfológicos y genéticos a un ejemplar que apareció varado en una playa de Florida en 2019, se dieron cuenta que tenía características diferentes a las de otras especies.

De hecho, los biólogos se percataron que las diferencias más claras estaban en el craneo de esta nueva especie de ballena, en la “Balaenoptera ricei”. Además pudieron saber que estos ejemplares se alimentan por filtración, pueden pesar hasta 30 toneladas y crecer 13 metros de largo.

Los investigadores de NOAA también señalaron que esta nueva especie de ballena se encuentra en peligro de extinción, ya que calculan que quedan menos de 100 ejemplares en todo planeta. Sí, según ellos, sus mayores amenazas son choques con embarcaciones, el ruido en el océano, la exploración y producción de energía, derrames de petróleo, la pesca y los desechos oceánicos.

Por ahora, los especialistas esperan que el Comité de Taxonomía de la Sociedad de Mastozoología Marina acepte el nombre de esta nueva especie de ballena. Y finalmente indican que los resultados de este descubrimiento les permitirá “comprender y proteger mejor a esta rara ballena barbada”.

NOAA has confirmed a new whale species in the Gulf of Mexico, which unfortunately is almost extinct. Similar to the Bryde’s whale, the Rice’s whale has only 33 specimens currently, found in the deepest waters of the DeSoto Canyon, a heavy commercial area. https://t.co/aJcQi3gkHj pic.twitter.com/2Vo85WkNzi

— WhalingMuseum (@CSHWhaling) January 27, 2021