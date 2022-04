¿¿Pero por?? Despiden a un profesor gay por regalar pulseras LGBT a sus estudiantes

Pleno Siglo XXI y falta muchísimo para que dejemos de contar casos de intolerancia que llegan a lo indignante. Un profesor sustituto de Estados Unidos fue despedido nada más por regalarle pulseras alusivas a la comunidad LGBT a sus estudiantes. Dicen las autoridades de la escuela que violó una norma y que los padres y madres se quejaron por eso.

Jay Bowman y su despido por ¿¡repartir pulseras!?

Esta es la historia del profesor Jay Bowman, quien contó en su cuenta de Facebook todos los detalles de su (injusto) despido. Él es gay y no tiene problema alguno con decirlo, el problema está en que a la escuela a donde llegó eso no le parece “correcto” o algo por el estilo, y usaron el pretexto de las pulseras para despedirlo… o al menos eso considera él que sucedió en realidad.

Jay Bowman llegó a la Escuela Secundaria Huntington en Chillicothe, y ante las diferentes dudas sobre la comunidad LGBT que notó en el alumnado, compartió con ellos diferentes pláticas sobre el tema. En ese contexto, repartió pulseras arcoiris de First Capital Pride, un movimiento de Ohio que busca dar apoyo a personas de la comunidad, así como emprender diferentes esfuerzos para defender la inclusión.

Sin embargo, y de acuerdo con el argumento que las autoridades escolares le expusieron al despedirlo, Jay violó una norma al hacerlo pues los papás y mamás de los estudiantes se habrían quejado por “difundir” eso entre sus hijos e hijas.

“Si un niño tiene preguntas, si un niño quiere honestidad, no creo que se me deba prohibir proporcionarla. No intento reclutar a nadie. Los padres son los responsables de los niños. Los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos el bien y el mal”, declaró el profesor a WSYX, cadena afiliada de CNN.

La intolerancia a su máxima expresión: Corrieron al profesor por difundir la “creencia” LGBT

Peter Ruby, superintendente del distrito escolar local de Huntington, publicó un comunicado el pasado domingo 27 de marzo, donde asegura que Bowman fue despedido por violar las políticas sobre “creencias personales, y temas políticos y religiosos” (WTF?¡).

“Si bien reconocemos que hay diversos puntos de vista sobre este asunto, esta política existe con el propósito de asegurar que todos los estudiantes se sientan cómodos en el aula“, declaró Ruby al mencionado medio local.

Y cuando lo cuestioinaron a ese tal Peter sobre si cree que la comunidad LGBT es un tema de creencia personal, político o religioso, dijo que el profesor no sólo hablaba de eso en clase, sino que también tocaba temas políticos y religiosos en los salones, cosa que obviamente Bowman rechaza.

Lo que sí reconoce el profesor, es que desconocía la norma que le prohibía repartir las pulseras, aunque no está de acuerdo con que por eso amerite ser despedido. Eso sí, muchos estudiantes ya se están organizando para manifestar su desacuerdo con el despido el próximo lunes 4 de abril.