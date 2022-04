Las banderas arcoíris podrían confiscarse en Qatar 2022 “para proteger a los fans”

La elección de Qatar como sede del Mundial en 2022 generó polémica y la mantiene a 8 meses de que ruede el balón. La FIFA ha sido señalada por intentar erradicar el grito homofóbico en México mientras llevó el torneo a un país que no acepta la homosexualidad y a la comunidad LGBTQ+ en general.

Mientras se acerca el inicio de la Copa del Mundo y se llevó a cabo el sorteo de los grupos, una de las grandes incógnitas es si se aceptarán las banderas arcoíris en los estadios. Hace tiempo se dijo que se podrían llevar sin problema alguno, pero ahora la historia parece diferente.

Qatar 2022 no prohíbe las expresiones a favor de la comunidad LGBTQ+; sin embargo, los organizadores argumentan que no pueden controlar el comportamiento de todos los asistentes a un partido. Asimismo, se pide de cierta manera que las manifestaciones no se realicen en los estadios.

¿Quién da estas recomendaciones para la comunidad LGBTQ+ en Qatar 2022?

Las leyes y creencias en Qatar relacionadas con la comunidad LGBTQ+ también están presentes en el Mundial de 2022. Tal como sucedió en la Eurocopa, las banderas arcoíris son un símbolo muy especial para países como Alemania, que la presume con orgullo. No obstante, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, Major General y presidente del Comité Nacional contra el Terrorismo, explicó esta situación a la Agencia AP.

“Si un fan ondea la bandera arcoíris yo se la quitaría, no porque realmente quiera quitársela o insultarlo, sino para protegerlo. Porque si no soy yo, alguien más en su alrededor podría atacarlo. No puedo garantizar el comportamiento de la gente en todos los países. Y les diría: ‘Por favor, realmente no es necesario alzar esa bandera en este punto’“, declaró.

El argumento principal de los organizadores de Qatar 2022 es que las expresiones de apoyo a cierta causa deberían tener lugar en otro momento. Al Ansari agregó que la afición va a los estadios a ver futbol y espera que así sea para no insultar a los qataríes y a su religión.

“Si quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación, hazlo en la sociedad donde va a ser aceptado. Entendemos que si esta persona compró un boleto, viene a ver un partido y no a demostrar un acto político o de cualquier cosa que esté en su mente. Ve el partido, eso está bien, pero no vengas a insultar a toda una sociedad por esto“.

Pero eso no es todo, porque el directivo aclaró que su punto de vista no va en contra de la comunidad LGBTQ+. Por ello, aseguró que las parejas pueden convivir con normalidad… siempre y cuando sea de una manera íntima y no en donde lo prohíba el país, especialmente durante el Mundial de Qatar 2022.

“Reserven un cuarto juntos, duerman juntos, eso es algo que no nos incumbe. Estamos aquí para organizar el torneo. No vayamos más lejos, las cosas personales que pasan entre esta gente, son así. No podemos cambiar las leyes aquí, no puedes cambiar la religión durante los 28 días del Mundial. Tenemos que acercarnos al problema antes de que explote y se salga de control. Si alguien te ataca, tendré que involucrarme y entonces será demasiado tarde“, sentenció Abdulaziz Abdullah Al Ansari.