Desde que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció la llegada de la Guardia Nacional al Metro, ya van varias personas detenidas por ‘tirar’ objetos a las vías. Y no solo es que los arresten, los están acusando de delitos bastante graves.

¿En años pasados no había objetos que cayeron a las vías? Y si los hubo ¿por qué no detuvieron a los responsables y los acusaron de algún delito grave? ¿Por qué en aquel entonces no era sabotaje y ahora sí?

A partir de los anuncios del gobierno capitalino surgen muchas preguntas, preguntas cuyas respuestas seguramente nunca escucharemos. Pero vamos a echarle un ojo a lo que el propio Metro ha reportado.

Objetos que cayeron a las vías

De acuerdo con un comunicado del propio Metro de la Ciudad de México, de enero a diciembre del año pasado, en 2022, fueron rescatados mil 228 objetos de las vías. Hablamos de celulares, audífonos, llaves, medicamentos y hasta almohadas.

Del 100% de objetos rescatados, el 51% corresponde a celulares (588 piezas) y el resto fueron 114 audífonos, 67 bastones o muletas, 49 lentes, 41 zapatos, 35 carteras, 30 documentos, 30 paraguas, 26 bolsas, 24 joyas, 19 objetos metálicos y 16 mochilas o maletas.

También sacaron llaves, dinero, patinetas, herramientas, bocinas, balones, termos, medicinas, ropa, tarjetas, libros, lapiceras, globos metálicos y almohadas.

¿Será que los dueños de todos estos objetos los aventaron a las vías del Metro para sabotear su funcionamiento? ¿Aventaron sus celulares a las vías para dañar al gobierno de Claudia Sheinbaum y su manejo del Metro?

Y si no fue así, entonces ¿por qué ahora un objeto en las vías significa un ataque a las vías de comunicación?

Los detenidos en el Metro

El pasado 12 de enero, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la intervención de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Dijo que a partir de ese día estarían 6 mil 600 elementos por un par de meses echándole ojo al Metro porque habían estado pasando “episodios anormales”.

Aquí sus palabras: “Aún así han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que catalogamos como fuera de lo normal (…) Después del trágico accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, se ha atendido a todas las víctimas de manera personalizada y familias, después de esto, ese día en la tarde tuvimos un problema en la Línea 3, de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la Línea 8, el día de ayer un problema en la Línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes”.

¿Eso significa que las fallas que están ocurriendo en el Metro son a causa de actos de sabotaje? ¿Son los ciudadanos que quieren meterle el pie al Sistema o se insinúa que son los propios trabajadores?

Las respuestas están en las acciones.

Un día después de la llegada de la Guardia Nacional, detuvieron a una mujer, Viviana “N”, por arrojar un aspa de plástico a las vías en Centro Médico. La acusaron del delito de ataques a las vías de comunicación y ahora ya está vinculada a proceso.

Y no es cualquier cosa: estamos hablando de entre 1 y 4 años de prisión, así como de 100 a 5 mil días de multa que llegarían a 518 mil pesos.

El 14 de enero elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se movilizaron en la estación Santa Anita, en la Línea 8.

¿Qué pasó? Los militares entraron para comprobar que había una lata de cerveza en las vías, lata que provocó un corto circuito. En este caso ninguna persona fue detenida.

Recientemente Christian, Iván y José fueron detenidos por “dejar caer” sus celulares a las vías en las estaciones Indios Verdes, Guerrero y Tacubaya. Estas tres personas fueron presentadas ante la Fiscalía y los acusan también de ataques a las vías de comunicación.

Otro caso más aunque este chavo no “arrojó” nada a las vías. La tarde del 13 de enero estudiantes se manifestaron en la estación Tlatelolco de la Línea 3 en contra de la militarización del Metro. Uno de ellos fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

Según las autoridades, lo detuvieron porque realizó pintas en las instalaciones del Metro. Poco tiempo después lo soltaron y sancionaron a quienes lo detuvieron… ¿también había sabotaje ahí?

Entonces la lección de todo esto es que tienes que agarrar con todas tus fuerzas tus pertenencias y aguantarte las ganas de aventar tu celular a las vías para que no te vaya a caer el peso del Ejército encima.

Tal vez, solo tal vez ¿no será cuestión de mantenimiento y la reducción de presupuesto?

En una conferencia, las autoridades capitalinas afirmaron que no había reducción de presupuesto para los asuntos del mantenimiento. El analista Juan Ortíz, por medio de sus redes sociales ha estado publicando los datos que demuestran lo contrario.

“Claudia Sheinbaum y Luz Elena presentaron sus otros datos del presupuesto del mantenimiento del Metro. De nuevo hicieron comparaciones engañosas. Y creyeron que nadie iba revisar partida por partida, pero se equivocaron“, publicó el analista con un hilo bastante bueno.

Ni modo, a desmentir otra vez.pic.twitter.com/4ylmVJmHIQ — Juan Ortiz ?️?‍? (@Juan_OrtizMX) January 17, 2023

Y por ahí podemos observar recortes importantes, desde 2018, para partidas específicas como material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, etc.