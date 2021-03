Detienen a Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, por sedición y terrorismo

Las autoridades de Bolivia emitieron este viernes una orden de arresto contra la expresidenta interina, Jeanine Áñez, por los delitos de sedición (osea, levantarse contra el gobierno de Evo para derrocarlo) y terrorismo, y ésta se completó rapidito. Áñez fue detenida la madrugada de este sábado.

La detención de Jeanine Áñez

Así lo confirmó Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno de Bolivia, a través de un breve mensaje en Facebook: “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, señaló.

De acuerdo con información del portal RT, Jeanine Áñez fue detenida por las autoridades en Trinidad, la capital del Departamento del Beni, e inmediatamente fue trasladada a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), en La Paz, para que diera sus primeras declaraciones ante la Fiscalía.

#ÚLTIMO

Así fue el momento de la aprehensión de la expresidenta @JeanineAnez dentro del caso de presunto “golpe de Estado” vía @Canal_BoliviaTV pic.twitter.com/WV1b3HVEuL — ERBOL (@ErbolDigital) March 13, 2021

Hace poco más de un año, Jeanine Áñez asumió el poder como presidenta interina de Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales tras las acusaciones en su contra de fraude electoral. Oh bueno, esa fue la versión oficial en ese entonces, pues los defensores de Evo denunciaron que se trataba (en realidad) de un Golpe de Estado, el cual generó su salida del país para refugiarse primero en México y luego en Argentina.

Tuvo que pasar un año para que finalmente se pudieran celebrar nuevas elecciones en Bolivia, en noviembre del año pasado, y fue Luis Arce (del partido de Evo Morales) quien obtuvo la victoria. Eso le permitió precisamente a Evo volver a su país en libertad y derivó en que ahora sea Jeanine Áñez quien deba rendir cuentas a las autoridades.

La expresidenta denunció una “persecución política” en su contra

A través de Twitter, Jeanine Áñez señaló que la orden de aprehensión en su contra era parte de una persecución política orquestada por el regreso del socialismo al poder en Bolivia.

“Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos“, escribió en un tuit. “La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, dijo en otro.

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones. Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

La reacción de Evo Morales

Por su parte, Evo Morales también reaccionó al arresto de quien fuera su sucesora en el poder. También a través de Twitter, Morales expresó su deseo de que todos los heridos y detenidos por el gobierno de Jeanine Áñez, durante las protestas contra el presunto Golpe de Estado, reciban justicia y se castigue a los responsables.

“Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de mil 500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia“, dijo el expresidente.