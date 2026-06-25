Lo que necesitas saber:

La madrugada de este jueves fueron detenidos el exalcalde y exsecretario del municipio de Ayala, Morelos.

Las autoridades federales detuvieron la madrugada de este jueves 25 de junio del 2026 a dos exfuncionarios del municipio de Ayala, Morelos. Se trata del exalcalde y exdiputado local, Antonio ‘N’ y de Roberto ‘N’, quien era el secretario municipal en una administración anterior.

De acuerdo con la información local y con varios reportes de seguridad, estas detenciones se llevaron a cabo mediante órdenes de aprehensión vigentes.

Detienen a exalcalde y exsecretario municipal de Ayala, Morelos, por presuntos vínculos con el crimen organizado
Foto: SSPC

Dichas detenciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Guardia Nacional, la SEDENA, la FGR, la SEMAR Y la SSPC.

De acuerdo con varias versiones preliminares, se le culpa por tener relación con actividades de extorsión cometidas contra los ejidatarios de la zona oriente del estado y se le acusa de complicidad con ‘La tripa’, detenido el pasado 9 de junio en Cholula, Puebla.

Ambos exfuncionarios fueron detenidos en sus domicilios, en donde se les notificó sobre el mandato judicial y fueron trasladados a Cuernavaca.

Luego de su captura, tanto Antonio ‘N’ y Roberto ‘N’ fueron entregados a la Fiscalía General de la República en Cuernavaca, para continuar con los procedimientos correspondientes, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

La captura fue gracias al Operativo Enjambre, medio en el cual las autoridades han podido investigar y llevar a su detención a varios funcionarios y exfuncionarios de Morelos por su presunta actividad con grupos criminales.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

pri-pedira-anular-elecciones-poder-judicial-alito-moreno-norona-1

Gerardo Fernández Noroña: Un sin fin de contradicciones y metidas de pata
¡Aplico un Cuauhtémoc Blanco! Regidor del PSI se puso a ver el Mundial en plena sesión de Cabildo en Puebla

¡Aplicó un Cuauhtémoc Blanco! Regidor se puso a ver el Mundial en plena sesión de Cabildo en Puebla

Asesinan a la buscadora Patricia Negrete Tafoya en Guanajuato
Lo que sabemos del atropellamiento masivo en Baja California Sur tras el partido México vs. Chequia

Lo que sabemos del atropellamiento masivo en Baja California Sur tras el partido México vs. Chequia

Apasionado por contar historias e informar sobre lo que sucede en el mundo. Amante del cine, el entretenimiento y las conversaciones que dejan algo para reflexionar. Creo que el humor y la verdad son herramientas...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook