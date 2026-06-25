Detienen a exalcalde y exsecretario municipal de Ayala, Morelos, por presuntos vínculos con el crimen organizado

Lo que necesitas saber: La madrugada de este jueves fueron detenidos el exalcalde y exsecretario del municipio de Ayala, Morelos.

Las autoridades federales detuvieron la madrugada de este jueves 25 de junio del 2026 a dos exfuncionarios del municipio de Ayala, Morelos. Se trata del exalcalde y exdiputado local, Antonio ‘N’ y de Roberto ‘N’, quien era el secretario municipal en una administración anterior.

De acuerdo con la información local y con varios reportes de seguridad, estas detenciones se llevaron a cabo mediante órdenes de aprehensión vigentes.

Foto: SSPC

Dichas detenciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Guardia Nacional, la SEDENA, la FGR, la SEMAR Y la SSPC.

De acuerdo con varias versiones preliminares, se le culpa por tener relación con actividades de extorsión cometidas contra los ejidatarios de la zona oriente del estado y se le acusa de complicidad con ‘La tripa’, detenido el pasado 9 de junio en Cholula, Puebla.

Ambos exfuncionarios fueron detenidos en sus domicilios, en donde se les notificó sobre el mandato judicial y fueron trasladados a Cuernavaca.

Luego de su captura, tanto Antonio ‘N’ y Roberto ‘N’ fueron entregados a la Fiscalía General de la República en Cuernavaca, para continuar con los procedimientos correspondientes, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

La captura fue gracias al Operativo Enjambre, medio en el cual las autoridades han podido investigar y llevar a su detención a varios funcionarios y exfuncionarios de Morelos por su presunta actividad con grupos criminales.