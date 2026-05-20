Lo que necesitas saber: La Operación Enjambre es una estrategia que busca combatir la corrupción institucional y desmantelar posibles nexos entre funcionarios y el crimen organizado.

La mañana de este 20 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Operación Enjambre se realizaron cuatro nuevas detenciones.

Este operativo llegó al estado de Morelos, donde la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas se encuentran Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.

A través de su cuenta de X, Harfuch también mencionó que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

En la publicación compartida por el secretario también aparece la fotografía de una mujer, sin embargo, hasta el momento no se ha dado mayor información sobre su identidad o posible relación con las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la continuidad del Operación Enjambre, operativo que en meses recientes ha puesto bajo la lupa a distintos funcionarios presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

Por ahora, las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre las detenciones realizadas en Morelos.