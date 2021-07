Retrasos que dan gusto: Detienen servicio en estación Iztapalapa de Metro para salvar a perrito

Por este tipo de razones, no hay problema si se dan retrasos: El Metro de la Ciudad de México dio a conocer que ayer, domingo 4 de julio, detuvieron el servicio en la estación Iztapalapa de la Línea 8 para salvar a un perrito que estaba sobre las vías del tren.

¿Qué pasó con este perrito?

A través de un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este pasado domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México salvaron a un perrito en la estación Iztapalapa de la Línea 8.

Sí, según la dependencia capitalina, el can se encontraba en la zonas de las vías del tren, por lo que estaba en riesgo su seguridad. Fue por esto que personal del Metro, en coordinación con elementos de seguridad, realizaron las tareas correspondientes para poner a salvo al perrito.

¿Cómo salvaron al perrito en la estación Iztapalapa del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro indicó que para rescatar a este perrito, primero tuvieron que suspender el servicio en la estación Iztapalapa de la Línea 8, cortando la corriente durante tres minutos, luego de que su dueño pidiera ayuda al personal de este transporte y a policías que se encontraban en el lugar.

Luego de un corte de corriente de 3 minutos, se puso a salvo a la mascota de la zona de vías y fue entregada a sus propietarios los cuales agradecieron la labor realizada. pic.twitter.com/v9XVbl6lFy — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 5, 2021

Por su parte, el usuario señaló que no se dio cuenta de que su mascota lo había seguido hasta el interior de la estación, y que fue al verlo en las vías, que no lo pensó dos veces y pidió ayuda a los oficiales de policía. Al final todo pasó a ser un sustote para el dueño del perrito, quien no se olvidó de agradecer el apoyo del personal del Metro y de la SSC.