Diputada federal abandonaría bancada del PAN para irse a Morena

Y sigue el chapulineo duro en San Lázaro… Después del penoso brincoteo que se dio para ganar la Mesa Directiva, ahora, la diputada federal por Tamaulipas, Nohemí Alemán, planea saltar de la bancada blanquiazul a la de Morena.

En documento ya entregado a Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la peleada Mesa Directiva de San Lázaro, consta que la diputada tamaulipeca, Nohemí Alemán, pidió sea dada de baja del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), ya que es su intención ayudar a echar montón con los de Regeneración Nacional.

Nohemí Alemán Hernández consiguió curul por la vía plurinominal y, por el momento, se desconoce cuáles serían sus justificaciones para solicitar su baja de la bancada del PAN. Bueno, claro, para irse a Morena… pero lo que no se sabe es por qué considera que ya no es opción permanecer con los blanquiazules.

Chapulineo de la diputada todavía no es oficial

De acuerdo con La Silla Rota, respecto a la decisión de la diputada fue cuestionado el líder de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y éste aseguró que la solicitud todavía no es oficial, tan es así que todavía no se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria. Así que no podía pronunciarse al respecto…

Lo que sí constaba en la Gaceta Parlamentaria de ayer eran un par de intervenciones de Alemán Hernández, como parte del grupo parlamentario del PAN. Una para tratar asuntos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra para plantear una reforma a la Ley de Federal del Trabajo… Sin embargo, ninguna sucedió. Al menos, en las redes del PAN o de la diputada no fueron compartidas, como usualmente sucede.

En su cuenta Twitter, Alemán sigue presentándose como integrante del PAN. Así que igual –y de última hora– decidió no amargarles el cumpleaños a los del Acción Nacional. Incluso, Milenio indica que, supuestamente, desde ayer, 22 de septiembre, la diputada ya estaría reportándose con el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. Sin embargo, esto no ocurrió.