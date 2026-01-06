Lo que necesitas saber: La diputada trasladaba una cantidad de dólares superior a la permitida (10 mil dólares). Sigue el proceso para que el dinero le sea regresado.

La diputada local de Morena en Baja California, Alejandra Ang Hernández, fue detenida por varias horas por agentes federales de Estados Unidos, luego de que se detectó que trató de cruzar la frontera a Estados Unidos con más de 40 mil dólares…

Diputada Alejandra Ang / Foto: facebook.com/alejandraangmx

Diputada permaneció 16 horas retenida… proceso para aclarar procedencia del dinero sigue

De acuerdo con diversos medios, Ang Hernández “olvidó” avisarle a las autoridades fronterizas de la garita de Calexico que llevaba tanto varo en su camioneta… una suma que rebasaba por tantito la cantidad permitida, que es de 10 mil de los verdes.

Y, bueno, en lo que las autoridades fronterizas checaban su historial y ella explicaba el origen de los 40 mil dólares que llevaba en efectivo, así pasaron cerca de 16 horas. Afortunadamente, parece que el asunto no pasó a mayores y la diputada de Morena quedó libre (y sin revocación de visa).

Diputada Alejandra Ang / Foto: facebook.com/alejandraangmx

Ya que se corrió el chisme de su detención, Ang Hernández tuvo que hacer las tradicionales explicaciones… y, como tradicionalmente ocurre en estos casos, la diputada aseguró que todo fue por un error y, claro, todo el billete era suyo.

Que se le olvidó bajar el efectivo de su camioneta, asegura Alejandra Ang

“Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo (…) quiero ser clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, aseguró Alejandra Ang Hernández.

Diputada Alejandra Ang / Foto: facebook.com/alejandraangmx

De acuerdo con la diputada bajacaliforniana, sigue el proceso administrativo para aclarar, documentar… y, eventualmente, recuperar el dinero. Así que, libre, pero esos 40 mil dólares siguen en poder de las autoridades fronterizas.

“Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, concluyó la legisladora… a ver si no se le pasan las fechas, porque eso de olvidar en la camioneta 40 mil de los grandes (y en efectivo) no cualquiera.