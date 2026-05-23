Vinculan a proceso a 'Don Ramón', lider de 'Los Linos', tras operativo en Morelos

Lo que necesitas saber: Fue vinculado a proceso Rodolfo 'N', alias 'Don Ramón', presunto líder de 'Los Linos'.

Un juez federal vinculó a proceso a Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, quien es el presunto líder del grupo criminal ‘Los Linos’, y otras siete personas detenidas tras un enfrentamiento con fuerzas federales en Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los implicados fueron capturados el pasado 6 de mayo durante un operativo en Yautepec, donde presuntamente atacaron a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El saldo fue de un agresor muerto y dos agentes heridos.

Operativo resulta con detención de integrantes de Los Linos // X:@OHarfuch

‘Los Linos’: armas, droga y prisión preventiva

La FGR informó que el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para que un juez de control en Xochitepec, Morelos, determinara la vinculación a proceso de los ocho detenidos, quienes permanecerán en prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya mientras continúan las investigaciones.

A Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, junto con José ‘N’, Guillermo ‘N’, Leonel ‘N’, Carlos ‘N’ y Erick ‘N’, se les imputan delitos como portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, además de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Por otro lado, Rubén ‘N’ y Ángel ‘N’ enfrentarán cargos por portación de arma sin licencia, posesión de cartuchos exclusivos de las fuerzas armadas y delitos contra la salud relacionados con narcóticos.

La Fiscalía tendrá un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

Foto: FGR

El operativo donde cayó ‘Don Ramón’

Según explicó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la captura ocurrió como parte del reforzamiento de seguridad implementado en Morelos por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el operativo en Yautepec, autoridades aseguraron cinco armas largas, cuatro cortas, casi 400 cartuchos, cargadores, más de medio kilo de metanfetamina, celulares, chips telefónicos y una camioneta tipo pick up.

La investigación alcanzó a los exfuncionarios de Morelos

La detención de los integrantes de ‘Los Linos’ también destapó una red más amplia de presuntos vínculos entre autoridades municipales y el crimen organizado en Morelos.

Tras las investigaciones, fueron detenidos seis exfuncionarios y autoridades municipales, entre ellos Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahuacan; Irving ‘N’, exalcalde de Yecapixtla; y Horacio ‘N’, secretario municipal de Cuautla.

Las autoridades federales aseguran que estas personas estarían relacionadas con delitos contra la salud, tráfico de armas y esquemas de colaboración con grupos criminales en la región oriente del estado.