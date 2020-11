Director de la OMS es puesto en cuarentena tras contacto con persona contagiada de COVID-19

Si hay un nombre que a todos se nos ha grabado muy bien en la memoria con la llegada de la pandemia, es el de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ehhh bueno, tal vez su nombre no, pero sí sabemos muy quién es y segurito que tardaremos en olvidarlo. Por supuesto nos referimos al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien inició una cuarentena este domingo ante la posibilidad de estar infectado de COVID-19.

Este hombre se ha convertido en el rostro de la OMS desde que inició la lucha contra el coronavirus a nivel mundial, y es por eso que la noticia de que acaba de ser puesto en cuarentena (justo cuando el mundo comienza a enfrentar la segunda ola de COVID-19) nos cayó como balde agua helada.

Resulta que el director de la OMS estuvo en contacto directo con una persona que resultó positiva a COVID-19, y automáticamente eso significa que él también podría estar infectado. El propio Tedros Adhanom Ghebreyesus (chale, hasta cansa escribir su nombre) informó sobre esta situación en su cuenta de Twitter.

El director de la OMS explicó que, por fortuna, no ha presentado síntoma alguno de la enfermedad y continuará trabajando desde casa. Eso sí, no mencionó si la persona diagnosticada con COVID-19 pertenece a su equipo de trabajo o en qué circunstancias tuvo contacto con él o ella.

“He sido identificado como contacto de alguien que dio positivo a COVID-19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días de acuerdo con los protocolos de la OMS, y trabajaré desde casa”, escribió el hombre que, se podría decir, encabeza la lucha contra el coronavirus a nivel mundial.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020