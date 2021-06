Tsssssss: Dirigente de Morena en Baja California anuncia apoyo a Hank Rhon

En Baja California no hubo declinaciones… al menos no por parte de los candidatos. Quienes sí voltearon bandera fueron los dirigentes locales, tanto del PRI, como de Morena. Este último, ayer, ya pa’ terminar con el proceso electoral con quien considera que es el mero gallo para gobernador. Jorge Hank Rhon.

Rafael Figueroa, líder de Morena en Baja California, anunció que, a cuatro días de las elecciones federales, se dio cuenta que el efectivo pa’ gobernador de la entidad es el empresario Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Social (PES).

En evento en el que se hizo acompañar del nuevo blanco de su afecto político (o sea, Hank Rhon) y los representantes del PES, Figueroa dio lectura a la carta que posteriormente hizo llegar al líder nacional de Morena, Mario Delgado, para que éste sepa las razones por las que ahora ofrece su apoyo al empresario.

“A lo que renuncio hoy es a seguir viendo desde dentro la destrucción del partido que ayudé a formar, renuncio a ver la manipulación de las bases militantes, y a la mentira por parte de dirigentes y de gobernantes, renuncio a ver el desprecio a quienes fundaron a Morena con el mayor de los esfuerzos y sacrificios”, señala Figueroa en la carta citada por Milenio.

Dirigencia local del PRI también se fue con Hank Rhon

La renuncia y declinación del líder de Morena en Baja California se da a días de que el dirigente local del PRI hiciera lo propio, provocando que les llegara un jalón de orejas de parte del líder nacional tricolor, Alito Moreno.

“Yo no me estoy prestando a ningún juego. La candidata en muchas ocasiones ha reiterado que ella no es del PRI y no está ligada al partido“, señaló Carlos Jiménez, líder del PRI en Baja California, para justificar por qué dejó de apoyar a la candidata de su partido, Lupita Jones, para irse a echarle porras a Jorge Hank Rhon.

Al respecto de esta declinación, el dirigente nacional del PRI avisó a la militancia de aquel Estado que ni maíz: Lupita Jones sigue siendo la candidata del PRI… ya lo que haga el líder local es asunto suyo. “Nuestro compromiso es estrictamente con México. La decisión del Comité Estatal de Baja California no fue acordada con la dirigencia nacional. Que quede claro: El PRI jamás se sumará a un candidato que no esté del lado de la democracia y que abone al riesgo que vive México”.

¿En Morena dijeron algo? Nop. Al menos, de parte del líder nacional del partido, Mario Delgado, no hubo ningún tipo de pronunciamiento… y ni habrá. Recordemos que ya comenzó la veda electoral. Así que, en teoría, ya no se deben pronunciar sobre ningún tema relacionado con las elecciones.