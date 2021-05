PRI en Baja California declina por Hank Rhon y da la espalda a Lupita Jones

Hasta hoy, la ex Miss Universo, Lupita Jones, era la candidata por la gubernatura de Baja California de la coalición PAN-PRI-PRD. El asunto es que parece que en el PRI no se pusieron de acuerdo y los representantes estatales declinaron a favor de otro candidato mientras la dirigencia nacional aún defiende a Jones.

¿Cómo, cómo? Ahí les va.

Este 27 de mayo, en conferencia de prensa, el presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez, anunció que como Lupita Jones no ‘levantó’ como esperaban ni “consolidó una agenda que satisficiera las necesidades de los militantes de Baja California”, ya no la iban a apoyar y ahora los esfuerzos iban por Jorge Hank Rhon, candidato del PES.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el dirigente estatal explicó que esta decisión se tomó con el pronunciamiento de más de 300 consejeros políticos nacionales y de casi todos los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal.

Afirmó que en muchas veces le hicieron un llamado a escuchar al dirigente nacional, Alejandro Moreno, pero que no hubo respuesta.

“Yo no me estoy prestando a ningún juego. La candidata en muchas ocasiones ha reiterado que ella no es del #PRI y no está ligada al partido”: Carlos Jiménez Ruíz, presidente del @PRI_BajaOficial en #AzucenaxFórmulahttps://t.co/3RRKzwmioK

— Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2021