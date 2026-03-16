Lo que necesitas saber: La isla sigue presionada por las políticas de Trump.

Ni en el puente —ok, ok, aunque el día libre es en México— se descansa de las declaraciones de Donald Trump, pues el lunes 16 de marzo el presidente de Estados Unidos aseguró que tendrá el honor de liberar o tomar Cuba. ¿Neta?

Al menos esas fueron sus declaraciones que ya dieron la vuelta por todo el mundo, mientras los/las habitantes de Cuba viven momentos adversos por los apagones y cortes de energía como el del mismo lunes 16.

Foto: @Sec_Noem

Dice Trump que tendrá el honor de “tomar” Cuba

Trump hizo esta declaración ante periodistas después de firmar una de sus órdenes ejecutivas en la Casa Blanca. Exactamente, ¿qué dijo?

“Eso sería bueno. Es un gran honor. Puedo liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”.

Foto: @realDonaldTrump

Al respecto, un reportero le preguntó que pasaría con Cuba si los planes del gobierno de Estados Unidos continúan.

Si se trataba de una estrategia similar a la aplicada contra Venezuela o Irán. “No puedo decírselo”, respondió Donald Trump, quien tiene a cuestas junto con Israel una guerra con Irán, país que bloqueó el paso de buques occidentales al estrecho de Ormuz.

Y razón por la que Trump pidió ayuda a los países aliados de Estados Unidos, aunque la gran mayoría ya lo rechazó.

Foto: Pexels.

En cuanto a Cuba, la isla sigue presionada por las políticas de Trump, sobre todo la amenaza a países que vendan petróleo al gobierno cubano… de hacerlo, Estados Unidos les aplicaría aranceles.

O contando las negociaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de Miguel Díaz-Canel.