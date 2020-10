En fin, la hipocresía: Trump salió del hospital y llegando a la Casa Blanca se quitó el cubrebocas

El pasado 2 de octubre, se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía COVID-19, por lo que al poco tiempo lo internaron en el hospital militar Walter Reed para tratarlo. Pues hoy, 5 de octubre, el polémico mandatario abandonó el centro médico y llegó a la Casa Blanca, donde lo primero que hizo fue quitarse el cubrebocas.

Primero, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Estados Unidos informó que este día saldría del centro hospitalario a las 18:30 horas. De hecho, indicó que se sentía bien, e incluso, mejor que hace 20 años.

Sin embargo, lo que a muchos les llamó la atención es que el mandatario también declaró lo siguiente: “No le tengas miedo al COVID-19. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes”, escribió.

Horas más tarde de sus publicaciones, Trump salió del hospital con cubrebocas, caminando, sosteniéndose de algunos barandales y saludando a todos los medios de comunicación, para finalmente subirse a su camioneta y dirigirse a la Casa Blanca.

President Trump walks out of Walter Reed Medical Center and is en route to the White House. pic.twitter.com/Qy6N3XLOHa

— Breaking911 (@Breaking911) October 5, 2020