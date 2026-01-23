Lo que necesitas saber: Según ha dejado ver, Trump considera que la OTAN no ha apoyado a Estados Unidos en ninguna ocasión (incluso, asegurando que en los 20 años del conflicto con Afganistán, las tropas de ningún país miembro estuvieron en el frente de batalla)

Después de retirar su amenaza de aranceles a los países europeos que se oponen a sus intenciones con Groenlandia, parecía que Trump llevaría la fiesta en paz con la OTAN. Sin embargo, no es así.

En Truth Social, Donald Trump echó la posibilidad de hacer que los países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lleven a sus tropas a la frontera con México para proteger a Estados Unidos… esto como una forma de poner a prueba la eficacia de dicha organización.

Reunión de Trump con la OTAN en Suiza // X:@MargoMartin47 (captura de pantalla)

Trump invocaría el artículo 5 de la OTAN, ¿qué pasaría con eso?

¿Y se puede hacer eso? Se podría… Para ello, Trump tendría que invocar el artículo 5 de la OTAN, a lo cual los países miembros de la organización convocarían a una reunión de emergencia para evaluar la situación de Estados Unidos y decidir si su llamado amerita el apoyo armado… o decidir de qué otra manera se podría ayudar.

De acuerdo con Trump, al invocar al artículo 5 de la OTAN (el cual es conocido como “cláusula de defensa colectiva” y en el que se establece que un ataque contra país Europeo o Estados Unidos es un “ataque contra todos“), alegaría que la frontera sur de Estados Unidos está en riesgo de “más invasiones de migrantes ilegales”…

Trump y su idea de Norteamérica / Imagen: Truth Social (@realDonaldTrump)

¿Cuántas veces se ha invocado el artículo 5 de la OTAN?

Lo anterior, en su cabecita del presidente estadounidense, sería suficiente para obligar a los miembros de la OTAN a desplegar sus Fuerzas Armadas.

Nomás a que Trump se le va de más la boca y, en su mensaje en Truth Social insinuó que Estados Unidos que tiene los suficientes elementos resguardando la frontera… pero si la OTAN manda a los suyos, entonces los agentes de la patrulla fronteriza podrían realizar “otras tareas”.

11 de septiembre / Imagen: Especial

Nomás para ver qué tan desmedida es la idea de Trump, la primera y única vez que se ha invocado al artículo 5 de la OTAN, fue luego de los ataque del 11 de septiembre… y, en ese momento, los miembros de la organización sólo apoyaron a la protección del espacio aéreo de los Estados Unidos.

Según ha dejado ver, Trump considera que la OTAN no ha apoyado a Estados Unidos en ninguna ocasión (incluso, asegurando que en los 20 años del conflicto con Afganistán, las tropas de ningún país miembro estuvieron en el frente de batalla).

Lo anterior lo dijo en una entrevista con Fox News, haciendo de lado los 3,486 soldados de la OTAN que murieron durante el mencionado conflicto… incluso, soldados de Canadá. Pero, según Trump, “nunca los hemos necesitado”.