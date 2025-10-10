Lo que necesitas saber: En julio pasado, Benjamin Netanyahu hizo público que él mismo nominó a Trump al Nobel de la Paz.

Aunque para muchos son evidentes las razones por las que Trump no merecía (ni merecerá) ganar el Nobel de la Paz, algunos otros siguen preguntándose “¿y por qué no?”

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

Un premio sólo para personas “con valentía e integridad”

Pues bueno, para evitar especulaciones (o echar más) el propio presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, explicó porque el peinadito de queso Oaxaca no ganó. Nada personal, nomás que… pues había muchos candidatos y se eligió al que mejor cubría lo que Alfred Nobel estableció en su testamento.

Lo anterior es la bonita forma de batear a Trump, pero el del comité del Nobel de la Paz también insinuó que sólo se premia a gente con valentía e integridad. ¿Trump no la tiene? Mmmmmm, pues no ganó (siendo el único del que públicamente se supo su nominación).

“Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, y esa sala rebosa de valentía e integridad. Por lo tanto, basamos nuestra decisión únicamente en la labor y el testamento de Alfred Nobel”.

¿Qué requisitos estipuló Alfred Nobel para la entrega del Nobel de la Paz?

Por si andaban más entretenidos viendo el Tiny Desk de Macario Martínez o echándose una “pestañita”, pues este mañana se anunció al ganador del Nobel de la Paz 2025… y fue otorgado a la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado.

El Comité Noruego del Nobel justificó su decisión señalando que Machado ha logrado unificar todas la voces en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro… algo que igual podría interpretarse con el hecho de que una gran mayoría está en contra del gobierno que hay en Venezuela (lo cual no quiere decir que se apoye unánimemente a María Corina, pero en fin).

Mensaje de María Corina Machado / Captura de pantalla

Muchos ya veían ganador del Nobel de la Paz a Donald Trump, sobre todo luego de andar ahí de metiche haciendo el acuerdo para el cese al fuego en Gaza… algo que no garantiza la paz en la región y que, mucho menos, se obtuvo de manera pacífica. Ahí nomás queda el hecho de que Estados Unidos respaldó el genocido ejecutado por Israel.

Pero bueeeeeno, quizás para la próxima. Por lo mientras, queda recordar que Alfred Nobel estipuló bien clarito en su testamento que el Nobel de la Paz debía otorgarse a quien “hubiera realizado la mayor o mejor labor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz”.