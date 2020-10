Varios simpatizantes de Trump son hospitalizados al quedar varados en el frío después de rally

Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en medio de una pandemia activa, ataques cibernéticos y hasta un contagio de COVID-19, Donald Trump no ha tenido la campaña presidencial que posiblemente esperaba tener este 2020. Y al parecer sus simpatizantes también piensan lo mismo.

Lo decimos porque la noche del martes 27 de octubre varias personas fueron hospitalizadas o tuvieron que ser atendidas por paramédicos en Omaha, Nebraska, esto luego de que se quedaran varadas en el frío esperando a los camiones que los recogerían del rally al que fueron para apoyar a Donald Trump.

De acuerdo con el portal NBC News, la noche de ayer cientos de simpatizantes salieron de un rally presidencial de Trump y se quedaron esperando el transporte que los llevaría a casa (o cerca de ella). Situación que se complicó aún más cuando la temperatura descendió y muchos decidieron caminar a un estacionamiento que quedaba a poco más de 4 kilómetros de distancia.

Ahí la policía y los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio para personas que estaban resintiendo los estragos de las bajas temperaturas, pues algunas ya presentaban convulsiones, ataques de pánico, y además había varios adultos mayores que comenzaban a presentar dificultades para respirar o sentían desmayarse.

El portal indica que al menos 30 personas, incluidos abuelitos, una persona en silla de ruedas eléctrica y una familia con niños pequeños, fueron atendidos por paramédicos. Siete de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano para ser atendidas, aunque se dice que fue durante el mitin y no por los resultados del caos y el frío.

La policía informó que la última persona en el rally fue recogida por un autobús después de las 11:30 de la noche (hora local), es decir tres horas después de que Trump acabó el evento y abandonó el lugar. Aparentemente el caos fue provocado por el cierres viales en Omaha –provocados por las nevadas– y el tráfico que generaron los simpatizantes al caminar al estacionamiento.

Luego del escándalo, la oficina de campaña de Trump indicó que se mandaron 40 autobuses al lugar del mitin, sin embargo, las condiciones del clima y los cierres viales impidieron a los conductores llegar a tiempo.

Aún con eso y según ellos, a las afueras del lugar donde se realizó el rally habían varios productos para que los simpatizantes pudieran esperar.

“En el lugar de salida de los huéspedes, teníamos carpas, calentadores, generadores, chocolate caliente y calentadores de manos disponibles para los huéspedes. Siempre nos esforzamos por brindar la mejor experiencia para los asistentes a nuestros eventos y nos preocupamos por su seguridad”, mencionaron en un comunicado.

Incredible evening, incredible people. Love Nebraska, and there were plenty of great people from Iowa there also! $28 Billion for Farmers!!! https://t.co/S7tn3krGdz

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020